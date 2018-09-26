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Ночные заморозки ожидаются в Беларуси в выходные

27.09.2018 13:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Ночные заморозки ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59188.php

Ночные заморозки ожидаются в Беларуси в выходные

"На этой неделе в Беларуси установилась по-осеннему неустойчивая, ветреная погода с температурным фоном на 2-4 градуса ниже климатической нормы. В предстоящие сутки атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, обусловят ветреную с кратковременными дождями погоду, но будет довольно тепло. В выходные дни с ростом атмосферного давления погода начнет улучшаться, однако похолодает. В ночь на воскресенье во многих районах страны ожидаются заморозки до нуля - минус 4 градусов", - сказали в Белгидромете.

В пятницу, 28 сентября, под влиянием фронтальных разделов ночью по северу, утром и днем во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. Ночью по северу, утром и днем на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля. Днем будет 13-18 тепла, по югу Брестской и Гомельской областей воздух прогреется до 20 градусов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59188.php

Ночные заморозки ожидаются в Беларуси в выходные

В субботу, 29 сентября, погоду в основном будет определять неустойчивая более холодная воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы. В отдельных районах, преимущественно по востоку страны, пройдут кратковременные дожди, ночью и утром по северо-востоку возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов выше нуля, при прояснениях по северо-востоку Беларуси возможны заморозки до нуля - минус 2. Днем будет 7-13 градусов тепла.

В воскресенье, 30 сентября, погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Будет без осадков. Ночью на большей части территории Беларуси ожидаются заморозки до нуля - минус 4, лишь местами температура воздуха не опустится ниже плюс 1-4 градусов. Днем будет 8-15 тепла.

В понедельник, 1 октября, будет без осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов выше нуля, местами, преимущественно по юго-востоку страны, возможны заморозки до нуля - минус 3. Днем будет от плюс 11 по северо-западу до 18 градусов тепла по юго-востоку Беларуси.

 
 
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Ночные заморозки ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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