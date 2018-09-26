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В Москве за iPhone Xs выстроилась очередь. Первое место продают за 22 тысячи долларов
28 сентября в России стартуют продажи новых iPhone Xs и iPhone Xs Max (наш
НТВ
Несколько дней назад первое место в очереди оценивалось в 400−450 тысяч российских рублей (6840 долларов), место в первой десятке в очереди — в 270 тысяч российских рублей (4105 долларов).
По информации на вчерашний вечер, первое место подорожало до миллиона российских рублей (чуть больше 15 тысяч долларов), а на одном из российских сайтов с объявлениями его
При этом официальная цена iPhone Xs начинается с 87 990 российских рублей (1338 долларов), iPhone Xs Max — с 96 990 российских рублей (1475 долларов).
РИА «Новости»
Журналисты РИА «Новости»
ТАСС
Смотрите, сколько у нас стоит прошлогодний iPhone X:
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Официальные продажи iPhone Xs и iPhone Xs Max в России стартуют завтра в 9 утра.
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