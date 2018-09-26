В Москве за iPhone Xs выстроилась очередь. Первое место продают за 22 тысячи долларов

28 сентября в России стартуют продажи новых iPhone Xs и iPhone Xs Max (наш полный обзор ). За несколько дней до этого перед одним из магазинов в Москве за гаджетами выстроилась очередь.

НТВ сообщает , что первые покупатели начали собираться у магазина re: Store на Тверской улице в Москве еще 23 сентября, а местами в очереди торговали со дня открытия предзаказов 21 сентября.

Несколько дней назад первое место в очереди оценивалось в 400−450 тысяч российских рублей (6840 долларов), место в первой десятке в очереди — в 270 тысяч российских рублей (4105 долларов).

По информации на вчерашний вечер, первое место подорожало до миллиона российских рублей (чуть больше 15 тысяч долларов), а на одном из российских сайтов с объявлениями его оценили в полтора миллиона российских рублей (22 810 долларов).

При этом официальная цена iPhone Xs начинается с 87 990 российских рублей (1338 долларов), iPhone Xs Max — с 96 990 российских рублей (1475 долларов).

РИА «Новости» уточняет , что сейчас в очереди за смартфонами на Тверской находится около 80 человек. Каждый час у них перекличка, если отметившийся не появляется, его «выкидывают» из списка. На «опоздание» дается максимум полчаса. Минута позже — и человек попадает в самый конец очереди.



Источник: TJournal

Журналисты РИА «Новости» поговорили со стоящими в очереди людьми. Те готовы продать свои места, но только за наличные. По словам ожидающих, «человек в течение трех дней после оплаты может позвонить в банк и сказать, что он по ошибке перевел деньги, их ему вернут. А место в очереди он на халяву получит».

ТАСС пишет , что одного из молодых людей, установивших палатку в очереди за iPhone Xs, и вовсе забрали в отделение полиции. Там с ним провели профилактическую беседу и отпустили, никакого дела заводить не стали.

Смотрите, сколько у нас стоит прошлогодний iPhone X: