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В Москве за iPhone Xs выстроилась очередь. Первое место продают за 22 тысячи долларов

27.09.2018 13:30 — Разное | Tut.by  
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28 сентября в России стартуют продажи новых iPhone Xs и iPhone Xs Max (наш полный обзор). За несколько дней до этого перед одним из магазинов в Москве за гаджетами выстроилась очередь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ТАСС (@tass_agency)

НТВ сообщает, что первые покупатели начали собираться у магазина re: Store на Тверской улице в Москве еще 23 сентября, а местами в очереди торговали со дня открытия предзаказов 21 сентября.

Несколько дней назад первое место в очереди оценивалось в 400−450 тысяч российских рублей (6840 долларов), место в первой десятке в очереди — в 270 тысяч российских рублей (4105 долларов).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В очереди за новенькими iPhone на Тверской становится некомфортно — ночи слишком холодные, а точку сбора покидать нельзя. Один из покупателей принес с собой палатку, но не выгорело — полиция была против. Места в очереди тем временем дорожают: еще несколько дней назад самое дорогое стоило 450 тысяч рублей, а сейчас — более миллиона. #iPhone #Apple #очередь #Москва #НТВ

Публикация от НТВ (@ntvru) 26 Сен 2018 в 10:09 PDT

По информации на вчерашний вечер, первое место подорожало до миллиона российских рублей (чуть больше 15 тысяч долларов), а на одном из российских сайтов с объявлениями его оценили в полтора миллиона российских рублей (22 810 долларов).

При этом официальная цена iPhone Xs начинается с 87 990 российских рублей (1338 долларов), iPhone Xs Max — с 96 990 российских рублей (1475 долларов).

РИА «Новости» уточняет, что сейчас в очереди за смартфонами на Тверской находится около 80 человек. Каждый час у них перекличка, если отметившийся не появляется, его «выкидывают» из списка. На «опоздание» дается максимум полчаса. Минута позже — и человек попадает в самый конец очереди.


Источник: TJournal

Журналисты РИА «Новости» поговорили со стоящими в очереди людьми. Те готовы продать свои места, но только за наличные. По словам ожидающих, «человек в течение трех дней после оплаты может позвонить в банк и сказать, что он по ошибке перевел деньги, их ему вернут. А место в очереди он на халяву получит».

ТАСС пишет, что одного из молодых людей, установивших палатку в очереди за iPhone Xs, и вовсе забрали в отделение полиции. Там с ним провели профилактическую беседу и отпустили, никакого дела заводить не стали.

Смотрите, сколько у нас стоит прошлогодний iPhone X:

 
 
Ссылка на источник 34
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Официальные продажи iPhone Xs и iPhone Xs Max в России стартуют завтра в 9 утра.
 
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