МВД задержал за взятку чиновника Минздрава, которая отвечала журналистам по делу о вакцине Эупента

Начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмилу Реутскую заержали по подозрению в получении взятки, пишет TUT.by с ссылкой на свои источники и подтверждение в МВД.

Ее задержало Главное управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД. Возбуждено уголовное дело по статье 430 Уголовного кодекса – получение взятки.

Людмила Реутская выступала 29 августа на брифинге Минздрава по поводу ситуации с корейской вакциной Эупента. Она тогда рассказала, что Минздрав старался предотвратить срыва календаря иммунопрофилактики и предупреждения чрезвычайной ситуации. В Беларуси была «острая нехватка» вакцин для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка.

В 2017 году были проблемы с АКДС-вакциной – возникла «чрезвычайная ситуация», при которой законно использовать незарегистрированные вакцины: «Была поставлена ​​бракованная вакцина, мы забеспокоились. В январе 2017 года забраковали очередную партию. В апреле подписан контракт, но только с декабря 2017 года. Сроки вакцинации срывались. Но следующая партия вакцины также была признана некачественной и возвращена российскому поставщику. По предложению российского производителя был организован выезд в Москву на предприятие. В конце января вакцина была поставлена ​​в Беларусь».

Одновременно, отметила Людмила, в ноябре 2017 года министерство обратилось к ведущим производителям зарегистрированных вакцин, в состав которых входят компоненты «коклюш, дифтерия и столбняк», – «Санофи Пастер» и «ГлаксоСмитКляйн» – с просьбой найти возможность оперативно поставить необходимые вакцин. Но эти компании не смогли ничем помочь. Минздрав параллельно прорабатывал возможность альтернативных поставок АКДС-вакцины из других стран: Китая, Индии и Кореи. В ноябре 2017 года решили совершить госзакупку из одного источника пятивалентной вакцины Эупента на 200 тысяч доз.

Представитель Минздрава пояснила, что это решение было принято для «предупреждения чрезвычайной ситуации, вспышек жизнеугрожающих инфекционных заболеваний и в связи с необходимостью обеспечения национального календаря профилактических прививок, с учетом рекомендаций ВОЗ».