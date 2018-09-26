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Глава «Беллесбумпрома»: на модернизацию деревообработки потратили $4 миллиарда

27.09.2018 13:14 — Разное | KYKY  
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Председатель «Беллесбумпрома» Юрий Назаров в интервью БелТА рассказал о модернизации деревообрабатывающих предприятий страны, в которые, как раньше сообщалось, потратили до полутора миллиардов долларов. Оказывается, цифра намного больше – четыре миллиарда долларов.

В 2007 году Александр Лукашенко решил заняться модернизацией деревообработки. Выбрали девять заводов, но позже к этому процессу подключились и другие предприятия отрасли. 

В модернизацию инвестированы значительные финансы – около четырех миллиардов долларов.

Из остальных цифр, озвученных Юрий Назаров, хочется найти хоть какой-то позитив. Например, объем производства с 2006 по 2017 год увеличился в 8,7 раза. Выручка на одного работника с 2,9 тысяч рублей в 2006 году (то есть почти полторы тысячи долларов) увеличилась до 58,9 тысяч в 2017-м (почти тридцать тысяч долларов).

Рентабельности продаж по предприятиям концерна сейчас на уровне 8,9%, у некоторых она достигает 20%. За рубеж сейчас поставляется почти 70% произведенной продукции – это самый высокий показатель за все время работы концерна. В 2017 году предприятия «Беллесбумпрома» экспортировали продукции на 427 миллионов долларов – на 42,3% больше, чем в 2016 году. За семь месяцев 2018 года экспорт составил 304,2 миллиона долларов (рост на 36,8%).

Читайте по теме: Пособие по безработице могло бы быть $200-250. Как нужно стимулировать беларускую экономику

 
 
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Председатель «Беллесбумпрома» Юрий Назаров в интервью БелТА рассказал о модернизации деревообрабатывающих предприятий страны, в которые, как раньше сообщалось,...
 
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