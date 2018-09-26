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Активистка облила отбеливателем мужчин, широко раздвигающих ноги в метро. Кажется, это фейк
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Активистка из Санкт-Петербурга Анна Довгалюк опубликовала видео о борьбе с мэнспредингом (мужчинами, широко раздвигающими ноги в общественном транспорте). Ее подруга выливала воду с отбеливателем на штаны пассажиров. Причина в том, что «мужчины, демонстрирующие свою альфа-самцовость в метро, достойны презрения». Но, кажется, это видео – фейк,
В видеообращении активистка пожаловалась, что в России не борются с мэнспредингом, в отличие от многих других стран: «Для меня крайне важно привлечь внимание людей к этой проблеме, вызвать обсуждение и, как следствие, законодательное введение ответственности за мэнспрединг. Потому что публичное неуважение к женщине – это позор для общества!»
Для борьбы с мэнспредингом девушка и ее друзья смешали воду с отбеливателем и выливали этот раствор на штаны мужчинам, которые слишком широко, по их мнению, раздвигали ноги в метро. Видео набрало больше трех миллионов просмотров, но только три тысячи лайков при 62 тысячах дизлайков.
Ролик сняли в питерском метро, а такие акции планируются в Москве и Казани. «Если вы публично показываете, какой вы мачо, мы публично охладим ваш пыл», – сказала активистка.
Но пользователи соцсетей обратили внимание, что в друзьях у Анны Довгалюк есть основатель студии вирусного видео My duck`s vision, которую называют создательницей ряда пропагандистских роликов по заказу правительственных структур. Сама Анна Довгалюк вопрос о постановке комментировать отказалась.
О том, что видео постановочное,
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Активистка из Санкт-Петербурга Анна Довгалюк опубликовала видео о борьбе с мэнспредингом (мужчинами, широко раздвигающими ноги в общественном транспорте). Ее...
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