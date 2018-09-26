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Активистка облила отбеливателем мужчин, широко раздвигающих ноги в метро. Кажется, это фейк

27.09.2018 12:46 — Разное | KYKY  
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Активистка из Санкт-Петербурга Анна Довгалюк опубликовала видео о борьбе с мэнспредингом (мужчинами, широко раздвигающими ноги в общественном транспорте). Ее подруга выливала воду с отбеливателем на штаны пассажиров. Причина в том, что «мужчины, демонстрирующие свою альфа-самцовость в метро, достойны презрения». Но, кажется, это видео – фейк, пишет Medialeaks.

В видеообращении активистка пожаловалась, что в России не борются с мэнспредингом, в отличие от многих других стран: «Для меня крайне важно привлечь внимание людей к этой проблеме, вызвать обсуждение и, как следствие, законодательное введение ответственности за мэнспрединг. Потому что публичное неуважение к женщине – это позор для общества!»

Для борьбы с мэнспредингом девушка и ее друзья смешали воду с отбеливателем и выливали этот раствор на штаны мужчинам, которые слишком широко, по их мнению, раздвигали ноги в метро. Видео набрало больше трех миллионов просмотров, но только три тысячи лайков при 62 тысячах дизлайков.

Ролик сняли в питерском метро, а такие акции планируются в Москве и Казани. «Если вы публично показываете, какой вы мачо, мы публично охладим ваш пыл», – сказала активистка.

Но пользователи соцсетей обратили внимание, что в друзьях у Анны Довгалюк есть основатель студии вирусного видео My duck`s vision, которую называют создательницей ряда пропагандистских роликов по заказу правительственных структур. Сама Анна Довгалюк вопрос о постановке комментировать отказалась.

О том, что видео постановочное, написали также в издании Lenta.ru. Там ссылаются на информацию из сообщество 2ch в твиттере, которое заявило, что вирусный ролик создала студия My Duck's Vision. На странице этой студии в соцсети ВКонтакте нашли упоминание еще одной акции, которую Довгалюк якобы организовала в октябре 2017 года. В прошлый раз девушка боролась с заглядыванием женщинам под юбки (апскертинг). Оба ролика выложены на YouTube-канале Довгалюк, других видео на канале нет.

 
 
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Активистка из Санкт-Петербурга Анна Довгалюк опубликовала видео о борьбе с мэнспредингом (мужчинами, широко раздвигающими ноги в общественном транспорте). Ее...
 
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