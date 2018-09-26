1840 деревьев и кустарников посадят в Пинске осенью

Несмотря на прохладную погоду, у участка зеленого строительства городского ЖКХ – горячая пора. В городе идет осенний сезон высадки деревьев. В октябре озеленителям предстоит произвести посадку почти 2 тысяч объектов растительного мира. 1840 деревьев и кустарников посадят в районе застройки многоквартирного жилья по улице Брестской (район Загорский).