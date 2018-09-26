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1840 деревьев и кустарников посадят в Пинске осенью
27.09.2018 — Разное | Пинский Вестник
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Несмотря на прохладную погоду, у участка зеленого строительства городского ЖКХ – горячая пора. В городе идет осенний сезон высадки деревьев. В октябре озеленителям предстоит произвести посадку почти 2 тысяч объектов растительного мира. 1840 деревьев и кустарников посадят в районе застройки многоквартирного жилья по улице Брестской (район Загорский).
По информации горисполкома
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Несмотря на прохладную погоду, у участка зеленого строительства городского ЖКХ – горячая пора. В городе идет осенний сезон высадки деревьев. В октябре...
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