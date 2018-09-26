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МИД рассказал, как в Минске относятся к размещению американской военной базы в Польше
27.09.2018 14:13 — Разное | Ежедневник
фото: rambler.ru
Пресс-секретарь МИД Анатолий ГЛАЗ заявил, что «перетягивание на свою территорию дополнительных иностранных военных объектов и сил — это игра с нулевым результатом».
По итогам недавних переговоров польского и американского президентов Дональд Трамп заявил, что стороны обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы. Комментируя эту перспективу, Анатолий Глаз проинформировал, что Минск следит за ситуацией и будет вынужден определенным образом адаптировать наши подходы в соответствующих областях".
"Безопасность неделима, не может быть достигнута путем накачивания мускул, - цитирует белорусского чиновника
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Пресс-секретарь МИД Анатолий ГЛАЗ заявил, что «перетягивание на свою территорию дополнительных иностранных военных объектов и сил — это игра с нулевым...
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