МИД рассказал, как в Минске относятся к размещению американской военной базы в Польше

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Пресс-секретарь МИД Анатолий ГЛАЗ заявил, что «перетягивание на свою территорию дополнительных иностранных военных объектов и сил — это игра с нулевым результатом».

По итогам недавних переговоров польского и американского президентов Дональд Трамп заявил, что стороны обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы. Комментируя эту перспективу, Анатолий Глаз проинформировал, что Минск следит за ситуацией и будет вынужден определенным образом адаптировать наши подходы в соответствующих областях".

"Безопасность неделима, не может быть достигнута путем накачивания мускул, - цитирует белорусского чиновника РИА Новост и, - В мире современных технологий, в том числе в военной сфере, перетягивание на свою территорию дополнительных иностранных военных объектов и сил — это игра с нулевым результатом. Это лишь ослабляет безопасность конкретного государства и стран-соседей, способствует усилению военно-политической напряженности и появлению новых разделительных линий. Подобные шаги не смогут укрепить так необходимую сейчас стабильность, предсказуемость и транспарентность в нашем регионе".