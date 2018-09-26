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МИД рассказал, как в Минске относятся к размещению американской военной базы в Польше

27.09.2018 14:13 — Разное | Ежедневник  
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МИД рассказал, как в Минске относятся к размещению американской военной базы в Польше

фото: rambler.ru

Пресс-секретарь МИД Анатолий ГЛАЗ заявил, что «перетягивание на свою территорию дополнительных иностранных военных объектов и сил — это игра с нулевым результатом».

По итогам недавних переговоров польского и американского президентов Дональд Трамп заявил, что стороны обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы. Комментируя эту перспективу, Анатолий Глаз проинформировал, что Минск следит за ситуацией и будет вынужден определенным образом адаптировать наши подходы в соответствующих областях".

"Безопасность неделима, не может быть достигнута путем накачивания мускул, - цитирует белорусского чиновника РИА Новости, - В мире современных технологий, в том числе в военной сфере, перетягивание на свою территорию дополнительных иностранных военных объектов и сил — это игра с нулевым результатом. Это лишь ослабляет безопасность конкретного государства и стран-соседей, способствует усилению военно-политической напряженности и появлению новых разделительных линий. Подобные шаги не смогут укрепить так необходимую сейчас стабильность, предсказуемость и транспарентность в нашем регионе".



 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Пресс-секретарь МИД Анатолий ГЛАЗ заявил, что «перетягивание на свою территорию дополнительных иностранных военных объектов и сил — это игра с нулевым...
 
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