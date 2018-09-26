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Глава Минздрава анонсировал возвращение «Эупенты» в поликлиники

27.09.2018 13:10 — Разное | Ежедневник  
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Глава Минздрава анонсировал возвращение «Эупенты» в поликлиники

фото: tut.by

Пока использование серии вакцины, после введения которой в августе в Ганцевичах погиб ребенок, приостановлено. Однако, по мнению министра, скоро она снова появится в поликлиниках.

 «Истерия, которая была поднята по поводу того, зарегистрирована ли "Эупента", не привела к оттоку населения, желающего вакцинироваться", цитирует Валерия Малашко БЕЛТА .

13 августа в Ганцевичском районе после прививки погиб ребенок. Ему вводили две вакцины — «Эупента» (производство LG Chem. Ltd, Южная Корея) и «Иммовакс Полио» (производство Sanofi Pasteur, Франция).

«Ежедневник» провел журналистское расследование, которое обнаружило много нарушений и несостыковок в процессе вывода "Эупенты" на белорусский рынок. 

 
 
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Пока использование серии вакцины, после введения которой в августе в Ганцевичах погиб ребенок, приостановлено. Однако, по мнению министра, скоро она снова появится...
 
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