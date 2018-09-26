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Дело медиков: высокая чиновница задержана за взятку
ГУБОПиК МВД задержало главу управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская по подозрению в получении взятки.
Об этом сообщает TUT.BY, ссылаясь на источник в отрасли, факт подтвердили в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
По факту возбуждено уголовное дело по статье за получение взятки.
Напомним, 10 июля стало известно, что
Глава КГБ Валерий Вакульчик 25 июня
Тем временем вице-премьер Беларуси Василий Жарко
По делу о коррупции в системе здравоохранения задержаны не только врачи, но и
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ГУБОПиК МВД задержало главу управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская по подозрению в...
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