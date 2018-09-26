Дело медиков: высокая чиновница задержана за взятку

ГУБОПиК МВД задержало главу управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская по подозрению в получении взятки.

Об этом сообщает TUT.BY, ссылаясь на источник в отрасли, факт подтвердили в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

По факту возбуждено уголовное дело по статье за получение взятки.

Напомним, 10 июля стало известно, что задержаны замминистра Игорь Лосицкий и директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий.

Глава КГБ Валерий Вакульчик 25 июня заявил журналистам, что в сфере здравоохранения Беларуси раскрыта масштабная коррупционная схема. Он рассказал, что задержаны несколько фигурантов в медицинских кругах за взятки и уклонение уплаты от налогов. Среди них: директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров; глава предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак; начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак; начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов.

Тем временем вице-премьер Беларуси Василий Жарко заявил 25 июня журналистам в парламенте, что в бытность министром здравоохранения он не подозревал о преступных схемах в этой сфере. «Если бы знал, то меры были бы приняты», – отметил он.