В Китае построили новый небоскреб. Пользователям соцсетей его форма показалась неприличной

В Китае построили небоскреб необычной формы: по задумке архитектора, его внешний вид должен повторять ландшафт провинции и напоминать жителям о родных краях. Однако пользователи соцсетей высмеяли здание за фаллическую форму, сообщает www.dailymail.co.uk . Их ассоциации укрепились после публикации фейкового видео, как с верхушки здания запускают фейерверки.



Фото: shanghai.ist

В августе в провинции Гуанси на юге Китая построили новый многоэтажный медиацентр, работа над которым длилась около двух лет. По задумке архитектора, внешний вид здания должен повторять ландшафт провинции и напоминать жителям о родных краях.



Фото: www.dailymail.co.uk

24 сентября медиацентр попал в заголовки новостей. В этот день в Китае отмечают праздник середины осени, и в его честь здания обычно включают ночью подсветку. На китайском сервисе Douyin (аналог YouTube) опубликовали ролик с аэросъемкой небоскреба Гуанси.

На видео с верхушки подсвеченного здания якобы запускают фейерверки, что вызвало у пользователей соцсетей ассоциации с пенисом. Позже ролик заметили и на Западе.

Пресс-секретарь компании Guangxi Broadcasting and Television Network, владеющей небоскребом, заявил китайским журналистам, что ролик с фейерверками — подделка. «Мы включили подсветку фасада, вывели изображение луны. Какие-то пользователи добавили на видео фейерверки и фонтаны», — добавил он.