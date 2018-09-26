ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Китае построили новый небоскреб. Пользователям соцсетей его форма показалась неприличной

27.09.2018 14:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Китае построили небоскреб необычной формы: по задумке архитектора, его внешний вид должен повторять ландшафт провинции и напоминать жителям о родных краях. Однако пользователи соцсетей высмеяли здание за фаллическую форму, сообщает www.dailymail.co.uk. Их ассоциации укрепились после публикации фейкового видео, как с верхушки здания запускают фейерверки.


Фото: shanghai.ist

В августе в провинции Гуанси на юге Китая построили новый многоэтажный медиацентр, работа над которым длилась около двух лет. По задумке архитектора, внешний вид здания должен повторять ландшафт провинции и напоминать жителям о родных краях.


Фото: www.dailymail.co.uk

24 сентября медиацентр попал в заголовки новостей. В этот день в Китае отмечают праздник середины осени, и в его честь здания обычно включают ночью подсветку. На китайском сервисе Douyin (аналог YouTube) опубликовали ролик с аэросъемкой небоскреба Гуанси.

На видео с верхушки подсвеченного здания якобы запускают фейерверки, что вызвало у пользователей соцсетей ассоциации с пенисом. Позже ролик заметили и на Западе.


Открыть/скачать видео (4.98 МБ)

Пресс-секретарь компании Guangxi Broadcasting and Television Network, владеющей небоскребом, заявил китайским журналистам, что ролик с фейерверками — подделка. «Мы включили подсветку фасада, вывели изображение луны. Какие-то пользователи добавили на видео фейерверки и фонтаны», — добавил он.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый медиацентр должен был выглядеть как террасированные сельхозугодья. Пользователи соцсетей высмеяли высотное здание за фаллическую форму.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дело медиков: высокая чиновница задержана за взятку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика