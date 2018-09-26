ФРС США повысила ключевую ставку на 0,25 процента

По итогам очередного заседания 26 сентября Федеральная резервная система США объявила о повышении ключевой ставки с 2% до 2,25%. Кроме того, ФРС озвучила весьма позитивный прогноз в части экономического роста, безработицы и инфляции. Это уже третье повышение ключевой ставки в этом году, и рынки ожидают, что в декабре состоится еще одно, четвертое. Изначально официальный прогноз ФРС на 2018 год предполагал три повышения ставки. Тот факт, что реальность может оказаться лучше прогноза, уже много месяцев оказывает доллару поддержку. Однако вчерашнее повышение не стало для инвесторов сюрпризом, фактически оно уже было учтено в текущем курсе доллара, поэтому на новости американская валюта отреагировала скромным укреплением всего на 0,5%.

Вместе с тем, для доллара есть и риски, главным образом политического характера. В начале ноября в США пройдут так называемые «промежуточные выборы», в ходе которых будет полностью переизбираться нижняя палата Конгресса, 35 сенаторов, несколько десятков губернаторов и другие чиновники. Главная интрига – останутся ли у власти республиканцы, или их сменят демократы? Во втором случае, вероятно, лидирующая партия будет играть против действующего президента, и в СМИ вновь может замаячить слово «импичмент». Вряд ли это пойдет доллару на пользу.

Кроме того, сам Трамп является сторонником слабой национальной валюты и активно применяет вербальные интервенции, направленные против ее роста. Например, публично выражает недовольство политикой ФРС и крепким долларом. Нередко рынки реагирует на такие заявления распродажей доллара, и американская валюта слабеет.

Также нужно помнить о политическом противостоянии между США и рядом других государств, в частности, Китаем. КНР является крупнейшим держателем американских государственных облигаций – трежериз, а операции с этими бумагами могут быть инструментом влияния на курс доллара. Так, масштабная распродажа трежериз может спровоцировать падение американской валюты.

С учетом всех факторов, перспективы доллара трудно охарактеризовать как однозначно благополучные, несмотря на то что ФРС США сегодня – один из немногих центробанков развитых экономик, повышающих процентные ставки. Не исключено, что в будущем американская валюта ослабеет, несмотря на жесткую монетарную политику местного регулятора.

Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»)