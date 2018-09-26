Традиционная благотворительная акция «Дорога домой» состоится в Минске

6 октября в парке «Тиволи» состоится благотворительная акция «Дорога домой». Фестиваль, организованный общественным объединением «Эгида», приурочен к Всемирному дню защиты животных, который отмечается во всем мире 4 октября.

С 13:00 до 18:00 бездомные животные будут ждать всех неравнодушных людей, которые верят, что с питомцем жизнь становится лучше. «Дорога домой» - это настоящий праздник для всей семьи. Гостей мероприятия ожидает развлекательная программа: выступления белорусских артистов, увлекательные мастер-классы и подарки от еще одного организатора праздника - бренда PURINA®. Самым маленьким гостям выставки не дадут заскучать аниматоры и аквагримеры.

Акция пройдет в честь Всемирного дня защиты животных, который отмечается ежегодно 4 октября. Основной целью мероприятия является повышение осознания людьми необходимости защищать и заботиться о четвероногих друзьях. В течение всего дня на территории парка будут работать юристы, которые смогут проконсультировать всех желающих на тему защиты животных. Также гости смогут получить бесплатные консультации ветеринарного врача клиники ДОКТОРВЕТ и кинолога. Специалисты подробно расскажут о правильном уходе и поддержании здоровья питомца. Бренд PURINA® обеспечит хозяев сбалансированным кормом.

Для любителей активного вида отдыха организаторы приготовили зрелищное соревнование – аджилити. Это командные выступления, в которых принимают участие как питомец, так и хозяин.

На выставке будет работать «Палатка помощи», куда любой желающий сможет принести корм, ветеринарные препараты и игрушки для животных, которые еще не нашли своего любящего хозяина.

СПРАВКА

Фестиваль «Дорога домой» существует с 2016 года. За 2,5 года было проведено уже 14 мероприятий, благодаря которым более 200 кошек и собак обрели свой дом и семью. Только за неполный 2018 год 86 питомцев были переданы в руки заботливым хозяевам.