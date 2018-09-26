ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китайский сюрприз: компания GAC покажет в Париже новый кроссовер GS5

27.09.2018 14:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Китайская GAC, месяц назад показавшая на Московском автосалоне целый ряд своих новинок, нацеливается на Европу — на открывающуюся через несколько дней выставку в Париже компания прихватит с собой громкую для себя премьеру.


Фото: Xcar.com.cn

Речь идет о новом поколении «паркетника» GS5, дизайнерские скетчи которого были обнародованы пресс-службой производителя накануне. Впрочем, внешность кроссовера уже не секрет благодаря стараниям китайских папарацци, еще летом выложивших в Сеть шпионские снимки новинки. Судя по ним, передок нового GS5 украсит крупная решетка радиатора с обилием хрома, глаз цепляется также за раскосые фары и воздухозаборники по бокам бампера с горизонтальными противотуманками.

Как того требует нынешняя мода, у нового «паркетника» будет заниженная крыша с заваленными задними стойками и короткий задний свес. Известно, что в длину машина растянется примерно на 4,7 м, а под капотом расположатся две версии 1,5-литрового турбодвигателя — с отдачей 152 и 169 лошадиных сил. Больше подробностей — в дни работы Парижского автосалона.


Фото: Xcar.com.cn

По информации российских СМИ, новый GS5 уже сертифицирован для рынка РФ, так что начало продаж китайского SUV не за горами.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китайский производитель GAC, который дебютировал на Московском автосалоне, намерен выйти на европейский рынок с кроссовером GS5. При этом автомобиль уже...
 
Новости дня
Новости разные
 
Совместный выпуск с Ветковским РОЧС «Служба спасения 101»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика