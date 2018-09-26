Китайский сюрприз: компания GAC покажет в Париже новый кроссовер GS5

Китайская GAC , месяц назад показавшая на Московском автосалоне целый ряд своих новинок, нацеливается на Европу — на открывающуюся через несколько дней выставку в Париже компания прихватит с собой громкую для себя премьеру.



Фото: Xcar.com.cn

Речь идет о новом поколении «паркетника» GS5, дизайнерские скетчи которого были обнародованы пресс-службой производителя накануне. Впрочем, внешность кроссовера уже не секрет благодаря стараниям китайских папарацци, еще летом выложивших в Сеть шпионские снимки новинки. Судя по ним, передок нового GS5 украсит крупная решетка радиатора с обилием хрома, глаз цепляется также за раскосые фары и воздухозаборники по бокам бампера с горизонтальными противотуманками.

Как того требует нынешняя мода, у нового «паркетника» будет заниженная крыша с заваленными задними стойками и короткий задний свес. Известно, что в длину машина растянется примерно на 4,7 м, а под капотом расположатся две версии 1,5-литрового турбодвигателя — с отдачей 152 и 169 лошадиных сил. Больше подробностей — в дни работы Парижского автосалона.



Фото: Xcar.com.cn

По информации российских СМИ, новый GS5 уже сертифицирован для рынка РФ, так что начало продаж китайского SUV не за горами.