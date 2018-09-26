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Шварценеггер показал, как изменилась звезда фильма "Терминатор"

27.09.2018 14:44 — Разное | Tut.by  
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Вчера Линда Хэмилтон праздновала день рождения. Актрисе, которая известна по роли Сары Коннор в «Терминаторе», исполнилось 62 года. Арнольд Шварценеггер поздравил коллегу постом в Facebook: он опубликовал коллаж из фото. Об этом пишет TJ.


Фото: facebook.com/arnold

Актер сделал коллаж из фотографий, между которыми прошло около 27 лет. На фото слева актеры запечатлены во время съемок «Терминатор 2: Судный день» (1991 год). На фото справа — на съемках «Терминатора 6», снимок сделан недавно.

Шварценеггер также написал в Facebook, что Линда Хэмилтон стала одной из его любимых коллег, с которыми он снимался. Актер назвал ее настоящей сорвиголовой и замечательным человеком, а также отметил, что рад снова участвовать с ней в одном проекте. Премьера нового «Терминатора» намечена на ноябрь 2019 года.


Линда Хэмилтон на съемках «Терминатора 6». Фото: culto.latercera.com

Напомним, что первый «Терминатор» вышел на большой экран в 1984 году. Тогда Линде Хэмилтон, которая родилась в 1956 году, было всего 28 лет.


Линда Хэмилтон в молодости. Фото: кадр из фильма «Терминатор 2»

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Теги: Минск
 
 
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Вчера Линда Хэмилтон праздновала день рождения. Актрисе, которая известна по роли Сары Коннор в "Терминаторе", исполнилось 62 года.
 
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