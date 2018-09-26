Чемпионка Европы среди инвалидов Юлия Нежура: «Нас не замечают…»

43-летняя Юлия НЕЖУРА, инвалид I-й группы, именно такая. В большом спорте она всего третий год, но уже многого достигла. Она мастер спорта международного класса, обладательница двух золотых медалей на Чемпионате Европы и член национальной паралимпийской сборной Беларуси.

Жизнь до и после

Юлия родилась в Минске, но в 1977 году родители переехали в деревню Паперня (Минский район), потому что в совхозе можно было получить квартиру, а в столице с этим были большие проблемы.

В инвалидной коляске Юля уже 27 лет.

В апреле 1991 года ее жизнь разделилась на до и после…

В 15 лет Юля попала аварию.

- Возвращалась на мотоцикле из ближайшей деревни с дискотеки. Нас было трое. Водитель не справился с управлением, и мы оказались в кювете. Двое других пассажиров целы, а мне не повезло: перелом позвоночника, ноги отказали, - рассказывает девушка. - Не помню, чтобы после аварии у меня была какая-то депрессия. Наверное, свою роль сыграл возраст: думала, что ничего страшного, кости срастутся и я стану на ноги, - вспоминает Юлия. – Я пыталась восстановиться, ездила в реабилитационные центры, в специализированные санатории. Кроме того, я у родителей единственная дочь, поэтому не могла опускать руки. Мне надо было и маму поддерживать.

Школу девушка оканчивала на дому. Однако человеку в инвалидной коляске не так легко трудоустроиться. Спасибо родителям, которые все эти годы ее поддерживали и поддерживают до сих пор.

Почему бы и нет!

До аварии Юлия была активным человеком, такой же и осталась. Физическая травма не сломила ее психологически. Девушка старалась жить своей обычной жизнью: не сидела дома, общалась с друзьями.

Соревнования по баскетболу, танцы на колясках, спартакиада, общественная деятельность в ассоциации Инвалидов-колясочников – Юлия всегда в первых рядах.

Судьба сложилась так, что к 40 годам Юля увлекалась легкой атлетикой. Стала тренироваться. Появились неплохие результаты в метании копья и толкании ядра. Вроде бы физические задатки были, но не было профессионала, который поможет спортсменке развиваться дальше.

Двигаюсь к цели

Однако нашелся тренер, который создавал группу инвалидов-колясочников по легкой атлетике.

Сергей Грибанов, инвалид по зрению, тренер-преподаватель, бронзовый призёр Паралимпийских игр, позвонил и предложил Юлии: приезжай, попробуй, посмотрим на результаты и решим, что с тобой делать.

Но девушка не сразу решилась. Юля переживала тяжелый период в жизни: развод после 7 лет брака.

- Спасибо хорошим людям, вытянули меня из депрессии. И я приехала на тренировку. Так, Сергей Грибанов начал заниматься с нами. Стали появляться результаты, - рассказывает Юлия.

Юлия Нежура стала потенциальным членом сборной Беларуси. Но, чтобы стать полноценным членом паралимпийской сборной, ей надо было это доказать: улучшить свои результаты в метании копья и толкании ядра.

В 2016 году Юлия Нежура съездила в Дубай, где проходил один из этапов Гран-при, - в метании копья она заняла третье место. Это были первые соревнования спортсменки. Был также Чемпионат Европы в Италии. Там Юля показала второй результат. В 2017 году в Лондоне на Чемпионате мира по легкой атлетике среди инвалидов Юля заняла четвертое место, благодаря чему в ее копилке спортивных достижений появилось еще и звание «мастер спорта международного класса».

А этот год вообще удачно сложился и для команды, и для Юлии. После Чемпионата Европы среди инвалидов по легкой атлетике в Берлине она привезла два «золота». Теперь она первая в Европе, и пятая в мире.

Так, из запасного Юлия попала в основной состав паралимпийской сборной Беларуси.

Минспорта заключил со спортсменкой годовой контракт. Кроме пенсии по инвалидности, Юлия теперь получает еще и заработную плату.

Девушка тренируется каждый день. Она приезжает на улицу Одоевского в БПОВЦ, где тренируется в тренажерном зале и в бассейне.

– Здесь хороший центр, – подтверждает Юлия, – можно приезжать и заниматься. Дома, как вы понимаете, у меня таких условий нет. А здесь есть все для восстановления формы.

В манеже «Динамо» на улице Даумана проходят тренировки по метанию. Условия для тренировок в манеже не самые лучшие. Вообще у нас в стране очень мало специально оборудованных тренировочных залов и манежей для людей с ограниченными физическими возможностями.

«Мы есть, мы побеждаем!»

К сожалению, почему-то у нас так сложилось, что о достижениях белорусских спорстменов-инвалидов мало кто знает. Пресса и телевидение редко об этом говорят.

- Почти никто не знает о наших победах! Мы достойны внимания так же, как и здоровые спортсмены. Ведь даже для того, чтобы просто заняться спортом, нам надо преодолеть много преград. Это и безбарьерная среда, и средства передвижения, и условия для тренировок.

Но, несмотря ни на что, Юля продолжает активно тренироваться и потихоньку двигаться к поставленным целям.

- Какие планы на будущее? Сейчас активно готовлюсь к Чемпионату мира, который пройдет в ноябре в Дубае. Верю, что впереди у меня еще и Олимпиада! - говорит девушка. - А вообще я на судьбу не жалуюсь. У меня был период, когда я думала, что жизнь остановилась, ведь все свои силы я направляла на создание семьи, но не сложилось… Видимо, все происходит так, как и должно быть. Значит, сейчас пришло время. Я не пытаюсь «хапнуть» все и сразу, а радуюсь тому, что у меня есть.