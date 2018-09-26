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Мужчина получил по лицу осьминогом от тюленя

27.09.2018 14:57 — Разное | СТВ  
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Новости мира. У побережья Новой Зеландии каякер получил по лицу осьминогом от тюленя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мужчина получил по лицу осьминогом от тюленя

Всё произошло, когда во время сплава мужчины решили опробовать новую камеру. Их внимание привлекла драка тюленя с осьминогом.

Мужчина получил по лицу осьминогом от тюленя

При попытке подплыть поближе животные устремились на встречу людям. Терзающее моллюска млекопитающее выпрыгнуло из воды и случайно ударило спортсмена добычей по лицу.

Мужчина получил по лицу осьминогом от тюленя

 
 
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Новости мира. У побережья Новой Зеландии каякер получил по лицу осьминогом от тюленя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Всё произошло, когда во время...
 
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