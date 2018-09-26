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В Индии отменили уголовное наказание за супружескую измену

27.09.2018 14:28 — Разное | СТВ  
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Новости Индии. Оно признано архаичным,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Индии отменили уголовное наказание за супружескую измену

Ранее соблазнителю замужних женщин грозило тюремное заключение на срок до пяти лет или штраф, а неверная признавалась соучастницей преступления. Статья подвергалась критике из-за того, что в ней женщина рассматривается как собственность мужчины. В законе не была отражена измена со стороны мужа, поэтому она не могла стать причиной для расторжения брака по инициативе жены.

 
 
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Новости Индии. Оно признано архаичным,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Ранее соблазнителю замужних женщин грозило тюремное заключение на срок до...
 
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