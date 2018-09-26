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Кубок России. Волейболистки «Минчанки» обыграли «ЮЗГУ-Атом» во втором туре группового этапа
Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» одержала победу во втором туре группового этапа кубка России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши спортсменки встречались с соперницами из курского «ЮЗГУ-Атом».
Хозяйки первую партию оставили за собой, но в трех следующих сильнее были белоруски.
27 сентября наши волейболистки сыграют с красноярским «Енисеем».
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Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» одержала победу во втором туре группового этапа кубка России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши спортсменки...
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