Кубок России. Волейболистки «Минчанки» обыграли «ЮЗГУ-Атом» во втором туре группового этапа

Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» одержала победу во втором туре группового этапа кубка России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши спортсменки встречались с соперницами из курского «ЮЗГУ-Атом».

Хозяйки первую партию оставили за собой, но в трех следующих сильнее были белоруски.

27 сентября наши волейболистки сыграют с красноярским «Енисеем».