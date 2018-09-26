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Внесены изменения в порядок подтверждения профессиональной компетентности водителей-международников

27.09.2018 — Разное | Полесская правда  
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Внесены изменения в порядок подтверждения профессиональной компетентности водителей-международников
Об изменениях законодательства в области автомобильного транспорта корреспонденту pinsknews.by рассказал ведущий специалист регионального отдела контроля автомобильного транспорта в г. Пинске А.А. Троцкий.

— С 1 ноября 2018 г. вступит в силу Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2018 г. № 512 «О внесении дополнений и изменений в Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 971» (далее – Постановление).

Постановлением внесены изменения в установленный порядок подтверждения профессиональной компетентности водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки грузов, а также изложено в новой редакции Положение о порядке подтверждения профессиональной компетентности лиц, ответственных за организацию и выполнение международных автомобильных перевозок, а также водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки грузов, и выдачи соответствующих свидетельств (далее – Положение).

Постановлением установлено, что свидетельства о профессиональной компетентности водителей в международных автомобильных перевозках грузов, выданные до вступления в силу данного постановления, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 31 декабря 2019 г.

Согласно Положению квалификационная карточка водителя, это свидетельство, подтверждающее профессиональную компетентность водителя в международных автомобильных перевозках грузов, в виде идентификационной пластиковой карточки.

Водители, имеющие свидетельство о профессиональной компетентности в международных автомобильных перевозках грузов, выданное до 1 ноября 2018 г., срок действия которого не истекает до 31 декабря 2019 г., должны обменять его на квалификационную карточку либо получить новую квалификационную карточку в порядке, установленном Положением.

Для обмена свидетельства о профессиональной компетентности водителя в международных автомобильных перевозках грузов, выданного до 1 ноября 2018 г., на квалификационную карточку водитель должен подать в учебную организацию, осуществляющую выдачу таких карточек, заявление по установленной форме и представить свидетельство о профессиональной компетентности водителя в международных автомобильных перевозках грузов.

Срок действия квалификационной карточки, выдаваемой в обмен на свидетельство о профессиональной компетентности водителя в международных автомобильных перевозках грузов устанавливается в соответствии со сроком действия свидетельства, подлежащего обмену. Обмен документов осуществляется на платной основе.

Для получения новой квалификационной карточки водителю необходимо пройти обучение на профессиональную компетентность в рамках образовательной программы обучающих курсов в соответствии с программой, утверждаемой Минтрансом, (далее — обучение на профессиональную компетентность)  в учреждениях образования, иных организациях, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность (далее — учебные организации). После прохождения обучения в учебной организации водители должны пройти проверку знаний в форме экзамена и по результатам его успешной сдачи получить квалификационную карточку водителя, а в дальнейшем не реже одного раза в пять лет сдавать экзамен после прохождения обучения на профессиональную компетентность в учебных организациях с получением квалификационной карточки.

Обучение на профессиональную компетентность и прием экзамена осуществляется на платной основе. Экзамен проводится в виде компьютерного тестирования. Задание для тестирования должно состоять не менее чем из 20 вопросов. Количество правильных ответов, являющихся основанием для признания результатов экзамена положительными, должно составлять не менее 75 процентов от количества вопросов, содержащихся в задании для компьютерного тестирования.

 
 
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> Об изменениях законодательства в области автомобильного транспорта корреспонденту pinsknews.by рассказал ведущий специалист регионального отдела контроля...
 
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