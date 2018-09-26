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Соболенко вышла в полуфинал турнира в Ухане
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира серии «Премьер» в китайском Ухане с призовым фондом 2 746 000 долларов.
В четвертьфинальном поединке Арина Соболенко (№ 20 рейтинга WTA) победила словачку Доминику Цыбулкову (№ 31 WTA) — 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 23 минуты.
Во
На турнире в Ухане выступала также белоруска Александра Саснович (№ 32 рейтинга WTA), которая в матче 2-го круга
Белоруска Виктория Азаренко (№ 54 WTA), на прошлой неделе
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира серии "Премьер" в китайском Ухане с призовым фондом 2 746 000 долларов.
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