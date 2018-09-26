Соболенко вышла в полуфинал турнира в Ухане

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира серии «Премьер» в китайском Ухане с призовым фондом 2 746 000 долларов.



Арина Соболенко. Фото: twitter.com/WTA

В четвертьфинальном поединке Арина Соболенко (№ 20 рейтинга WTA) победила словачку Доминику Цыбулкову (№ 31 WTA) — 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 23 минуты.

Во встрече 1-го круга Соболенко победила испанку Карлу Суарес Наварро, во 2-м раунде белоруска обыграла 6-ю ракетку мира украинку Элину Свитолину, в 3-м круге одолела 19-летнюю американку Софию Кенин.

На турнире в Ухане выступала также белоруска Александра Саснович (№ 32 рейтинга WTA), которая в матче 2-го круга уступила олимпийской чемпионке Рио-2016 Монике Пуиг (№ 51 WTA) из Пуэрто-Рико.

Белоруска Виктория Азаренко (№ 54 WTA), на прошлой неделе снявшаяся по ходу четвертьфинального поединка турнира в Токио, отказалась от участия в соревнованиях в Ухане.