Россия начала модернизацию ядерной артиллерии

В России к 2019 году завершится модернизация мощных самоходных орудий — 2С7 «Пион», а к 2020 году — минометов 2С4 «Тюльпан», сообщает РИА «Новости».



Фото: iz.ru

На «Пионах» заменят коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения машины. Будет модернизирована аппаратура внутренней связи, радиостанции, приборного комплекса системы противоатомной защиты и приборов наблюдения и другие системы.

«Тюльпаны», в свою очередь, получат новые приборы наблюдения, радиостанции, аппаратуру внешней связи и приборный комплекс системы противоатомной защиты. А еще их оснастят дополнительным вооружением.



Мина для «Тюльпана». Фото: kollektsiya.ru

203-мм САУ «Пион» создавались для обстрела тылов противника и массированных бомбардировок особо важных объектов и целей. Максимальная дальность стрельбы составляет порядка 47,5 км. Орудие может вести огонь как обычными, так и ядерными боеприпасами.

2С4 «Тюльпан» — это советский 240-мм самоходный миномет артиллерии резерва Верховного Главнокомандования. Кроме обычных в боекомплект 2С4 входят и ядерные снаряды мощностью 2 килотонны, зажигательные мины «Сайда» с напалмом, а также нейтронные снаряды «Смола» и «Фата».