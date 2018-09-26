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В Беларуси впервые задержали продавцов скиммеров

27.09.2018 14:55 — Разное | Tut.by  
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Впервые в Беларуси задержаны продавцы скиммеров. Гродненцы продавали устройства нового образца, которые крайне сложно заметить на банкомате, сообщает сайт МВД.


Фото: mvd.gov.by

По данным силовиков, несколько жителей Гродно рекламировали и продавали через интернет специализированные устройства для установки на банкомат — скиммеры. Они могли считывать информацию с магнитной полосы банковских платежных карт и получать сведения о ПИН-кодах к ним.

У злоумышленников изъяли несколько таких устройств, их стоимость на «черном рынке» достигает нескольких тысяч долларов. По данным министерства, злоумышленники планировали использовать их в разных регионах Беларуси.

«До настоящего времени подобные устройства устанавливались на приемник банковской карты, и при внимательном рассмотрении их можно было заметить. Новые же скиммеры встраиваются внутри банкомата, снаружи крепится лишь миниатюрная видеокамера, записывающая ПИН-код держателя карточки. При этом установленные в ряде банкоматов антискимминговые устройства бессильны перед таким способом преступной деятельности», — сказал Кирилл Вяткин, заместитель начальника управления «К» МВД.


Фото: mvd.gov.by

Подозреваемых задержали сотрудники подразделений по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД совместно с коллегами из УСК Республики Беларусь по Гродненской области. В отношении их возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 13 и ч.2 ст. 212 УК Беларуси. Проводится расследование.

В МВД подчеркивают: любой банкомат обязательно нужно осмотреть и проверить, нет ли на нем посторонних устройств. Также лучше установить СМС-оповещение о снятии денег, чтобы вовремя заметить незаконное списание.

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненцы продавали устройства нового образца, которые крайне сложно заметить на банкомате.
 
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