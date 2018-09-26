|
В больнице умерла женщина, которую на проспекте Космонавтов сбило такси
Женщина, которую на переходе в Гродно сбил автомобиль такси, скончалась в больнице. Об этом
Напомним,
В результате наезда женщина получила тяжелейшие травмы и была доставлена в больницу, где ночью 27 сентября умерла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, авария произошла около 8 часов утра 25 сентября на пешеходном переходе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)