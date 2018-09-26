В больнице умерла женщина, которую на проспекте Космонавтов сбило такси

Женщина, которую на переходе в Гродно сбил автомобиль такси, скончалась в больнице. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Напомним, авария произошла около 8 часов утра 25 сентября на проспекте Космонавтов в Гродно. Автомобиль Skoda службы такси ехал со стороны гипермаркета АЛМИ и на регулируемом переходе сбил женщину. Удар оказался настолько сильным, что пешехода отбросило на расстояние около 5 метров.

В результате наезда женщина получила тяжелейшие травмы и была доставлена в больницу, где ночью 27 сентября умерла.