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В больнице умерла женщина, которую на проспекте Космонавтов сбило такси

27.09.2018 14:55 — Разное | Tut.by  
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Женщина, которую на переходе в Гродно сбил автомобиль такси, скончалась в больнице. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Напомним, авария произошла около 8 часов утра 25 сентября на проспекте Космонавтов в Гродно. Автомобиль Skoda службы такси ехал со стороны гипермаркета АЛМИ и на регулируемом переходе сбил женщину. Удар оказался настолько сильным, что пешехода отбросило на расстояние около 5 метров.

В результате наезда женщина получила тяжелейшие травмы и была доставлена в больницу, где ночью 27 сентября умерла.

 
Теги: Гродно
 
 
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Напомним, авария произошла около 8 часов утра 25 сентября на пешеходном переходе.
 
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