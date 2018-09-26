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БПС-Сбербанк открыл в Новополоцке новое отделение и подарил лабораторию детям

27.09.2018 15:01 — Разное | Myfin  
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БПС-Сбербанк открыл в Новополоцке новое отделение и подарил лабораторию детям
БПС-Сбербанк открыл в Новополоцке новое отделение

Обновленный офис Банка ориентирован как на частных, так и корпоративных клиентов с доступом ко всему  спектру традиционных банковских услуг. Уже на входе посетителей встречают менеджеры БПС-Сбербанка, которые готовы оказать профессиональную консультацию о грамотном использовании финансовых инструментов, расскажут о том, как экономить время, используя  интернет/мобильный банк «Сбербанк Онлайн».

Пространство в 550 кв.м. выполнено в формате open-space, то есть без кабинетов и лишних стен. В отделении действует зона «24/7», где можно снять деньги, провести платежи или сдать выручку, что актуально для индивидуальных предпринимателей. Предусмотрен и бесплатный сервис по подготовке пакетов документов для регистрации нового бизнеса «Зарегистрируй свой бизнес».

Посетителям предлагают разные карты на выбор – платежные и рассрочки. На месте можно оформить автокредит на покупку Geely по низкой ставке от 1,9% годовых. В торжественной обстановке Заместитель Председателя Правления Олег Бородко вручил ключи от нового автомобиля Geely Atlas первому жителю Новополоцка, который воспользовался партнерской программой льготного кредитования автокредитования «Geely со Сбербанком».  

Переезд в новый офис  был необходим с учетом роста интереса новополочан к продуктовой линейке Банка. Так, около 20% жителей Новополоцка являются активными клиентами БПС-Сбербанка и современный формат компоновки офиса позволил увеличить на 25% пространство,  отведенное для взаимодействия с клиентами.

«Мы рады открыть новый офис именно в городе Новополоцке. Это город современный молодой и растущий. Мы расширяем линейку продуктов для удобства обслуживания и стремимся предложить максимум комфорта при предоставлении услуг», – подчеркнул председатель правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов.

 
 
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БПС-Сбербанк открыл новое отделение в центре Новополоцка в торговом центре Бизнес-Эдем .
 
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