Мы расскажем, как сдвинуть бизнес с мертвой точки и увеличить продажи онлайн!

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Для кого это семинар?

для топ-менеджеров,

для владельцев бизнеса,

для руководителей отделов продаж,

для специалистов отделов маркетинга и всех тех, кому не безразличны продажи онлайн.

7 профессионалов в мире продаж и интернет-технологий – это только разогрев. Управление продажами, секреты успешного бизнеса, рабочая формула продвижения своих товаров и услуг – это главное блюдо дня, а подает его Дмитрий ЧЕРЕДНИК.

Дмитрий Чередник - собственник одной из самых больших в России и СНГ консалтинговых компаний по управлению отделами продаж SalesUp Consult.





В рамках семинара Вы сможете задать все интересующие вопросы специалистами из компаний 1C-Битрикс, SalesUP Consult, Яндекс, Hoster и Brandster media, а также уточнить все детали, проработать вопрос о возможном сотрудничестве и развитии вашей компании.