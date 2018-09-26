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Мы расскажем, как сдвинуть бизнес с мертвой точки и увеличить продажи онлайн!
Для кого это семинар?
7 профессионалов в мире продаж и интернет-технологий – это только разогрев. Управление продажами, секреты успешного бизнеса, рабочая формула продвижения своих товаров и услуг – это главное блюдо дня, а подает его Дмитрий ЧЕРЕДНИК.
Дмитрий Чередник - собственник одной из самых больших в России и СНГ консалтинговых компаний по управлению отделами продаж SalesUp Consult.
В рамках семинара Вы сможете задать все интересующие вопросы специалистами из компаний 1C-Битрикс, SalesUP Consult, Яндекс, Hoster и Brandster media, а также уточнить все детали, проработать вопрос о возможном сотрудничестве и развитии вашей компании.
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Приглашаем Вас 16 октября на бесплатный семинар Бизнес Навигатор, где вы узнаете, как правильно разработать и продвинуть сайт, какие каналы использовать, чтобы...
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