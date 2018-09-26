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Арина Соболенко пробилась в полуфинал теннисного турнира в китайском Ухане

27.09.2018 15:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Арина Соболенко пробилась в полуфинал теннисного турнира в китайском Ухане
Фото из открытых источников

В четвертьфинале Арине Соболенко (20-е место в рейтинге WTA) противостояла словацкая теннисистка Доминика Цибулкова (31). Первый сет получился довольно ровным, ни одна из соперниц не упускала далеко по счету оппонентку, хотя при счете 5:3 в свою пользу белоруска не подала на матч и затем позволила сравнять счет.

Арина Соболенко пробилась в полуфинал теннисного турнира в китайском Ухане Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Ухане

Тем не менее, два заключительных гейма первого сета Арина Соболенко провела очень успешно и выиграла партию. Во втором сете все было более однозначно, белоруска практически все время имела преимущества и одержала итоговую победу – 7:5, 6:3.

За выход в финал престижного турнира в Китае Арина Соболенко поспорит с представительницей Австралии Эшли Барти (17). Матч предварительно состоится 28 сентября в утреннее по белорусскому часовому поясу время. Победительница турнира определится 29 сентября.

 
 
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Белорусская теннисистка вышла в очередной полуфинал турнира категории «Премьер» с призовым фондом около $2,7 млн.
 
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