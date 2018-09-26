Сапфировое vs минеральное: стекло, которое лучше всего защитит часы

Вместе с тем сегодня производители предлагают и модели, которые будут полезны благодаря обилию функций и дополнительных опций. При этом вне зависимости от целевой ниши часов одним из важнейших критериев при их выборе служит тип стекла.

Наиболее доступными по стоимости являются модели, в которых использован плексиглас. Такое стекло легкое, гибкое и очень прочное. Его очень трудно повредить, однако на нем быстро появляются царапины. Со временем такое стекло тускнеет, к тому же благодаря гигроскопичности при перепадах температур на внутренней его части может появляться конденсат.

Более популярными и дорогими являются часы с минеральным стеклом. Оно отличается идеальной прозрачностью, долго не мутнеет и не царапается, имеет высокую прочность. Ухаживать за таким стеклом достаточно легко, к тому же оно хорошо поддается полировке. Поэтому многие часы Касио среднего ценового диапазона производят с использованием именно такого материала. Свойства минерального стекла также позволяют изготавливать из него изделия с увеличительным эффектом, что очень удобно для людей с плохим зрением. К недостаткам этого материала можно отнести меньшую прочность, чем у пластика, а также возможность появления бликов на солнце.

Самым дорогим вариантом для ценителей высочайшего качества станут часы с сапфировым стеклом. Основой для его производства служит искусственно выращенный сапфир, который чрезвычайно устойчив к появлению царапин. Повредить такое стекло можно только алмазом. К тому же оно отличается долговечностью, износостойкостью и высокой прозрачностью. Из-за особенностей обработки стоимость данного материала достаточно высока, поэтому устанавливается он только на моделях высокой ценовой категории.

При использовании часов с сапфировым стеклом важно помнить, что, несмотря на свою твердость, данный материал очень хрупкий. Прямой сильный удар может легко разбить его, поэтому следует вести себя с аксессуаром аккуратно.

Таким образом, выбирая часы, следует учитывать особенности его использования и цели, которые преследует будущий собственник. Так, если необходим практичный и недорогой аксессуар для ежедневного использования, можно остановиться на моделях со стеклом из пластика или минерала. Такой же вариант подойдет для спортсменов и любителей активного времяпровождения. А вот для создания строгого делового образа перед важной встречей, можно остановиться на аксессуаре с сапфировым стеклом.

*на правах рекламы.