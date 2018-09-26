Паспорта готовности получили все теплоисточники в Гродненской области

В преддверии отопительного периода все теплоисточники в Гродненской области получили паспорта готовности. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор гособъединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области" Олег Шафранский, передает корреспондент БЕЛТА.



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Сегодня на заседании Гродненского облисполкома рассматривалась готовность объектов региона к работе в осенне-зимний период.

"Готовы к отопительному сезону 460 котельных. Более половины из них работают на местных видах топлива либо комбинированные. Обеспеченность топливом составляет 95%. Без сомнения, к началу отопительного сезона будет заготовлен полный его объем", - сказал Олег Шафранский. Шесть котельных в Гродненской области пока находятся в стадии реконструкции, однако на теплоснабжение потребителей это никак не повлияет.

"Мы взяли на себя дополнительное задание по перекладке 6 км тепловых сетей. Завершить работы планируется в ноябре", - отметил Олег Шафранский. По его словам, это не первое дополнительное задание в этом году. При плане в 83 км в Гродненской области сумма перекладки теплосетей составит в 2018 году 95 км.

Отопление в больницах, школах и детских садах начнут включать, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней будет не более 10 градусов тепла.

"Мы мониторим температурный режим постоянно. Исходя из прогноза, который имеется сейчас, не исключено, что отопительный период в регионе откроется в начале октября", - отметила начальник отдела энергетики, транспорта и связи Гродненского облисполкома Наталья Прилепская. В прошлом году, напомнила она, тепло в Гродненской области начали включать с 6 октября.

БЕЛТА