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Паспорта готовности получили все теплоисточники в Гродненской области
27.09.2018 — Разное | Светлы шлях
В преддверии отопительного периода все теплоисточники в Гродненской области получили паспорта готовности. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор гособъединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области" Олег Шафранский, передает корреспондент БЕЛТА.
Фото из архива
Сегодня на заседании Гродненского облисполкома рассматривалась готовность объектов региона к работе в осенне-зимний период.
Отопление в больницах, школах и детских садах начнут включать, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней будет не более 10 градусов тепла.
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В преддверии отопительного периода все теплоисточники в Гродненской области получили паспорта готовности. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный...
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