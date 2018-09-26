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Пьяные украинцы прорывались в Беларусь с мукой и макаронами
Двое неадекватных мужчин на микроавтобусе "Mercedes Sprinter" прорывались из Украины в Беларусь.
Происшествие случилось в среду в международном пункте пропуска "Славутич" в Черниговской области.
Как
Сообщается, что мужчины везли с собой 30 мешков с мукой и макаронами. Ни 21-летний водитель, гражданин Украины, ни его пассажир при себе не имели документов.
Предполагается, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Ведется следствие.
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Двое неадекватных мужчин на микроавтобусе "Mercedes Sprinter" прорывались из Украины в Беларусь.
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