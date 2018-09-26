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Пьяные украинцы прорывались в Беларусь с мукой и макаронами

27.09.2018 15:12 — Разное | Партизан  
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Двое неадекватных мужчин на микроавтобусе "Mercedes Sprinter" прорывались из Украины в Беларусь.

Происшествие случилось в среду в международном пункте пропуска "Славутич" в Черниговской области. 

Как информирует пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, микроавтобус двигался на большой скорости, не обращая внимания на сигналы пограничников. Он объезжал бетонные блоки, сломал шлагбаум, однако до Беларуси не прорвался — украинские пограничники сумели его остановить.



Сообщается, что мужчины везли с собой 30 мешков с мукой и макаронами. Ни 21-летний водитель, гражданин Украины, ни его пассажир при себе не имели документов. 

Предполагается, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Ведется следствие.

 
 
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Двое неадекватных мужчин на микроавтобусе "Mercedes Sprinter" прорывались из Украины в Беларусь.
 
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