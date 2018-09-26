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Ликвидатор Силиверст: Забрали льготы, а сегодня запрещают об этом говорить

27.09.2018 15:07 — Разное | Партизан  
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Калинковичский райисполком запретил ликвидатору-чернобыльцу Василию Силиверсту провести в предстоящую субботу 29 сентября пикет, во время которого тот хотел привлечь внимание к проблемам ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Заместитель председателя райисполкома Валентин Васюта нашел формальную зацепку для отказа: не заключены договора с милицией, больницей и жилищно-коммунальным хозяйством. Кроме того, пикет был заявлен в сквере на перекрестке улиц Пионерской и Куйбышева в Калинковичах, в то время как единственно разрешенным местом в райцентре является стадион «Спартак», передает gomelspring.org

Василий Силиверст говорит, что хотел публично обратить внимание горожан на отсутствие в стране для ликвидаторов социальных льгот и социального обеспечения, медицинского обслуживания, низкого уровня пенсий.  

«Они вчера забрали льготы у чернобыльцев, а сегодня запрещают об этом говорить! Я протестовал и буду протестовать против такого порядка. Наше предложение издать книгу памяти о ликвидаторах Чернобыльской АЭС, жителей Калинковичского района также не нашло понимания со стороны властей. Власть оставила чернобыльцев на выживание», - заявляет ликвидатор.


Василий Силиверст рассказал, как 88-м году его, офицера запаса, абсолютно здорового 30-летнего мужчину призвали на спецсборы и отправили в Чернобыль. После полгода службы начались проблемы со зрением. Потом село сердце. Начались патологические изменения в щитовидке. Ушел здоровым, а через полгода вернулся инвалидом.

«Два инфаркта, катаракта, щитовидка — и врачи меня пытаются убедить, что нет никакой связи с Чернобылем! Несколько лет тому я даже голодовку объявлял, но нас, чернобыльских ликвидаторов власть не слышит», - возмущается он.

Отказ в пикетировании ликвидатор 26 сентября обжаловал в суде. 

 
 
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Калинковичский райисполком запретил ликвидатору-чернобыльцу Василию Силиверсту провести в предстоящую субботу 29 сентября пикет, во время которого тот хотел...
 
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