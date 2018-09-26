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Мадуро: Запад готовит досье для оправдания военного вторжения в Венесуэлу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что коалиция стран во главе с США готовит досье для оправдания военного вторжения в Боливарианскую Республику.
"Венесуэла подвергается постоянной агрессии в СМИ. Существует попытка создать досье для того, чтобы оправдать международное вмешательство. Предпринимаются шаги в СМИ, чтобы вызвать гуманитарный кризис и использовать его как предлог перед ООН, чтобы оправдать вмешательство коалиции стран во главе с правительством США", - заявил Мадуро в среду в рамках общеполитической дискуссии высокого уровня на 73-й сессии Генассамблеи ООН.
По мнению президента Венесуэлы, все разговоры о существующем в стране миграционном кризисе являются сфабрикованными. "Был сфабрикован различными средствами миграционный кризис, который не выдерживает никакой критики. Этот кризис пытается отвлечь внимание от реальных миграционных кризисов в мире", - считает Мадуро.
В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих граждан покидать родину. По данным ООН, к июню из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что коалиция стран во главе с США готовит досье для оправдания военного вторжения в Боливарианскую Республику.
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