Мадуро: Запад готовит досье для оправдания военного вторжения в Венесуэлу

"Венесуэла подвергается постоянной агрессии в СМИ. Существует попытка создать досье для того, чтобы оправдать международное вмешательство. Предпринимаются шаги в СМИ, чтобы вызвать гуманитарный кризис и использовать его как предлог перед ООН, чтобы оправдать вмешательство коалиции стран во главе с правительством США", - заявил Мадуро в среду в рамках общеполитической дискуссии высокого уровня на 73-й сессии Генассамблеи ООН.





По мнению президента Венесуэлы, все разговоры о существующем в стране миграционном кризисе являются сфабрикованными. "Был сфабрикован различными средствами миграционный кризис, который не выдерживает никакой критики. Этот кризис пытается отвлечь внимание от реальных миграционных кризисов в мире", - считает Мадуро.











