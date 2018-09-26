МИД РБ прокомментировал намерение Польши разместить у себя военную базу США





— Мы следим за этой ситуацией и, разумеется, в зависимости от ее развития будем вынуждены определенным образом адаптировать наши подходы в соответствующих областях. Вообще, мы убеждены, что безопасность неделима, она не может быть достигнута путем накачивания мускулов. В мире современных технологий, в том числе в военной сфере, перетягивание на свою территорию дополнительных иностранных военных объектов и сил — игра с нулевым результатом, — сказал Глаз.По мнению МИД, это лишь ослабляет безопасность конкретного государства и соседних стран, способствует усилению военно-политической напряженности и появлению новых разделительных линий. А подобные шаги не смогут укрепить так необходимую сейчас стабильность, предсказуемость и транспарентность в нашем регионе.— Наоборот, сегодня, как никогда, востребовано восстановление взаимопонимания и доверия в военно-политической сфере, включающее элементы контроля над обычными вооружениями. Поэтому именно на этом, а не на милитаризации стоит сосредоточить усилия. Беларусь к этому готова, и все наши последовательные шаги это подтверждают, — заявил представитель МИД.Напомним, во время визита в Вашингтон во вторник, 18 сентября, польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша считает целесообразным разместить на ее территории постоянную военную базу США. В беседе с президентом США Дональдом Трампом Дуда подчеркнул, что это — единственная гарантия безопасности его страны против российской агрессии.