Куда ездят белорусы: популярны Турция и Египет, потом Украина

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Белстата

В каких странах туристы оставляют больше всего денег

На карте отражены лишь те страны, где поступления от международного туризма составляют 1 миллиард долларов и выше. Инфографика: howmuch.net

По данным за прошлый год, белорусы чаще всего ездили в Турцию (140 тысяч человек), Египет (123 тысячи) и Украину (91 тысяча человек). Дальше следуют Болгария (62), Россия (46), Польша (36), Испания (31), Греция (27), Черногория (19) и Чехия (15 тысяч человек соответственно).Предпочтения явно меняются: в 2016 году в лидерах были Россия и Болгария. Обратим внимание, что в статистике речь идет об «организованных» туристах и не учитываются те, кто планирует отдых самостоятельно.Всего за прошлый год соотечественники посетили 117 стран мира. Например, в далекую Коста-Рику или Мали приезжали по два человека, а в Австралию — 47 белорусов.В среднем белорусы пребывают за рубежом 8 дней. Хотя большинство отдыхает на родине: число организованных туристов и экскурсантов в пределах страны составило 976 тысяч человек.Беларусь все так же гостеприимна: в прошлом году ее посетили 282 тысячи иностранцев, и это больше, чем в позапрошлом, — тогда было 217 тысяч. Средняя продолжительность поездки составляла 4 дня.Больше всего гостей организованно приезжает из России (191 тысяча), Литвы (26 тысяч) и Польши (22 тысячи). Далее следуют Латвия, Украина, Китай, Германия, Эстония, Великобритания, Израиль — от 6,5 до 1,6 тысячи.География туристов, которые приехали в Беларусь, широкая: от 16 человек из Мексики до одного гражданина Маврикия. А всего 102 страны.Кстати, на днях издание Howmuchпоступления от международного туризма в разных странах. Авторы составили карту государств, где туристы больше всего оставляют денег. Причем площадь стран необычная: она зависит от размера поступлений.Любопытно, например, что Испания здесь, на основании суммы, лишь в три раза меньше США (68 миллиардов долларов против 211). Хотя в реальности страны по площади отличаются в 19 раз.Карта создана на основе данных Всемирной туристической организации. Поступления от международного туризма включают все расходы въезжающих туристов, в том числе оплату транспорта.К сожалению, Беларусь не попала на карту: ее показатель составляет 790 миллионов долларов за прошлый год. Это сравнимо с Латвией (885 миллионов). У других стран-соседей цифры больше: в Литве — почти 1,3 миллиарда, в Украине — 1,2 миллиарда.Россия получила почти 9 миллиардов долларов, но у Польши гораздо больше — почти 13.