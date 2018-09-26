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Оставленная без присмотра пища стала причиной задымления на 2-м пер. М. Богдановича
27.09.2018 — Разное | Слуцк Город
Оставленная на плите без присмотра пища в доме №12 по 2-му пер. М. Богдановича стала причиной задымления.
Предварительно, пожилая хозяйка квартиры оставила на плите еду и уснула. Соседи, почувствовав едкий запах дыма, позвонили в милицию, а РОВД сообщило о задымлении в РОЧС.
Прибывшие на место спасатели устранили тление пищи подручными средствами. Возгорания посторонних предметов не произошло.
Фото: Слуцкий РОЧС
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Предварительно, пожилая хозяйка квартиры оставила на плите еду и уснула. Соседи, почувствовав едкий запах дыма, позвонили в милицию, а РОВД сообщило о задымлении в...
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