Оставленная без присмотра пища стала причиной задымления на 2-м пер. М. Богдановича





Оставленная на плите без присмотра пища в доме №12 по 2-му пер. М. Богдановича стала причиной задымления.

Предварительно, пожилая хозяйка квартиры оставила на плите еду и уснула. Соседи, почувствовав едкий запах дыма, позвонили в милицию, а РОВД сообщило о задымлении в РОЧС.

Прибывшие на место спасатели устранили тление пищи подручными средствами. Возгорания посторонних предметов не произошло.





Фото: Слуцкий РОЧС