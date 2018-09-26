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Счетная палата ФРГ возмутились расходами экс-канцлеров за счет граждан

27.09.2018 14:50 — Разное | Интерфакс  
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Федеральная счетная палата Германии поставила под сомнение необходимость "пожизненного содержания" бывших федеральных канцлеров за счет немецких налогоплательщиков, пишет сегодня издание Bild, цитируя контрольный отчет ведомства.

Бывшие канцлеры получают в пожизненное распоряжение не только обслуживающий персонал - например, водителей, но и собственные офисы с сотрудниками, отмечает издание.

Согласно отчету, бывшие канцлеры неоднократно выходили за пределы дозволенного. В частности, использовали предоставленные им помещения для своих частных мероприятий или лоббистской работы в интересах определенных групп. Офисные помещения и персонал служили, кроме того, цели "получения дополнительного дохода" для экс-канцлеров и обходились налогоплательщикам в сотни тысяч евро ежегодно.

После смерти Хельмута Шмидта и Хельмута Коля единственным экс-канцлером является Герхард Шрёдер, напоминает "Немецкая волна". В Германии он постоянно подвергается критике за лоббистскую работу в интересах России. В сентября 2017 года Г.Шрёдер был избран главой совета директоров "Роснефти", которая подпала под санкции Евросоюза.

 
 
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Федеральная счетная палата Германии поставила под сомнение необходимость "пожизненного содержания" бывших федеральных канцлеров за счет немецких...
 
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