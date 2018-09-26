VOKA установит VIP-места на матче «Динамо Брест-Слуцк»

30 сентября в 15:00 ФК «Динамо-Брест» принимает ФК «Слуцк» в рамках 23 тура высшей лиги Чемпионата Беларуси по футболу. Посмотреть на игру в Брест приедут фанаты обеих команд. Примечательной игра будет еще и потому, что на стадионе снова появится премиум-зона, которая путешествует по Беларуси, благодаря видеосервису VOKA и Ассоциации «Белорусская Федерация Футбола».

Инициатива предполагает просмотр футбола в суперкомфортных условиях с отличным видом на поле. Помимо антуража, болельщики получают возможность смотреть матч в компании известной персоны из мира спорта. Гости, которые уже побывали на VIP-местах, утверждают, что это одно из самых ярких футбольных впечатлений в их жизни. Что нужно сделать, чтобы получить заветные билеты?

На этот раз, нужно угадать, с кем именно победителю конкурса предстоит смотреть игру в Бресте. Подсказку желающие испытать удачу найдут по ссылке: https://vk.com/vokatv . Свои версии можно оставить в комментариях под публикацией. Тот, кто первым опубликует правильный ответ, получит приглашение на матч со всеми почестями.

Появление VIP-мест на стадионах, где будут проходить матчи Чемпионата Беларуси и Лиги Наций с участием белорусской сборной, стало подарком болельщикам в честь запуска раздела «Наш футбол» на VOKA.TV.

В этом разделе транслируется все игры «Беларусбанк: высшая лига» онлайн, так что смотреть их в режиме реального времени могут даже те, кто предпочитает атмосфере стадиона домашнюю обстановку. Делать это можно не только из дома с помощью Smart TV или ТВ-приставки, но и на компьютере через web-версию voka.tv, а также с любого устройства Android или iOS через приложение VOKA. Услуга доступна в сети любого мобильного оператора, трафик в сети velcom не учитывается. Кроме того, в разделе «Наш футбол» на VOKA фанаты смогут найти всю интересующую информацию о ходе Чемпионата РБ: от архива уже состоявшихся игр до новостей, календаря и турнирных таблиц.