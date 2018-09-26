«Мне сразу сказали: даже не просите, никто подъёмник не поставит». Подробнее об истории о маме из Лиды, сыне-инвалиде и пандусе в подъезде





У десятилетнего Антона Юшкевича из Лиды спинальная амиотрофия. При этом генетическом заболевании мышцы постепенно слабеют — в первую очередь, человек перестаёт ходить. Диагноз мальчику поставили в два с половиной года.

“Потом сил не хватило, и коляска опрокинулась на меня”

Семья Антона живёт на первом этаже в обычном панельном доме. Сейчас мальчику десять лет, он школьник. Его матери Елене Юшкевич всё труднее и труднее поднимать по лестнице коляску с сыном. В 2016 году она попросила помощи в решении этой проблемы в управлении по труду, занятости и соцзащите Лидского райисполкома.

“К нам пришли из управления соцзащиты, а также работники ЖКХ, — вспоминает мать Антона. — Мне сразу сказали: «Элетроподъёмник даже не просите, никто ничего такого не поставит»”.

Деревянный пандус, который прикрепляется к стене и опускается при необходимости, установили в 2017 году, когда меня не было дома. Он получился чуть шире, чем надо. Эту проблему можно было бы как-то решить, но лестница оказалась слишком крутой, и я просто не могу затащить коляску с Антоном наверх. Я пару раз попробовала, но неудачно. Хорошо, однажды сосед нас придержал. В другой — дошла до середины, потом сил не хватило, и коляска опрокинулась на меня”.

Елена написала электронное письмо в Лидский райисполком с просьбой всё-таки, установить электроподъёмник. К ней снова направили работницу управления соцзащиты, а также представителя жилищно-коммунального хозяйства города. Тот развёл руками: мол, технические возможности не позволяют. А работница из управления соцзащиты посоветовала: “Сами приобретайте или меняйте жильё”.

“Я позвонила в ОАО “Гомсельмаш”, там сказали, что изготовление и установка обойдётся минимум в 4000 долларов. Но в нашей семье нет таких денег. У мужа работа нестабильная, я вместе с пенсией по инвалидности сына получаю от государства пособие около 500 рублей в месяц. Каждый год мне надо покупать ребёнку корсет, лекарства из Германии, проходить реабилитацию. Где нам взять деньги на подъёмник, а тем более — на новую квартиру?”

Антон — единственный ребёнок в семье. Дома ему скучно, и он с радостью посещает школу для детей с нарушением опорно-двигательной системы. Но как его туда водить, если сил ежедневно спускать и поднимать коляску нет? Недавно Елена написала письмо заместителю председателя Лидского райисполкома Виктору Пранюку. Ей ответили, что сейчас денег на электроподъёмник нет, но при распределении финансирования на 2019 год вопрос будет рассмотрен.





Часто власти давят на человека, и он становится изгоем для соседей

Глава Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский рассказывает «Еврорадио» , что ежегодно на горячую линию организации поступает около ста звонков от людей, оказавшихся в похожей ситуации.

“Такой ответ из райисполкома — типичная для Беларуси ситуация, — говорит он. — Вместо того, чтобы поскорее решать проблему, власти тянут время. Два года переписок! Часто местные власти пытаются надавить на человека, при этом он становится изгоем для соседей. Их просто на него натравливают, и делают всё, чтобы человек отказался от своей идеи. Но если человек настойчив, можно добиться какой-то реакции.

В данной ситуации Елена не соглашается с этим “настилом из досок” совершенно правильно, поскольку такое сооружение никак не может являться элементом доступности. Работники ЖКХ просто нарушили правила эксплуатации и обслуживания жилых помещений. Они не сделали хорошо, они ухудшили условия. Закон чётко определяет — местные органы власти должны обеспечивать меры доступности. Если по техническим причинам нельзя оборудовать подъезд нормальным пандусом, принимается решение оборудовать его подъёмником. На принятие такого решения требуется не более двух недель”.

Сергей Дроздовский убеждён, повлиять на ситуацию можно лишь в том случае, если люди будут продолжать добиваться своих прав — писать письма, стучаться в различные инстанции: “Тут уже кто кого: если человек настойчивый, то за три-четыре года он сможет добиться своего”.

Подъёмники выпускало ОАО “Лидсельмаш”, но производство остановили

25 сентября, после того как в интернете появилось видео, на котором Елена пытается завезти коляску с Антоном по деревянному пандусу домой, семью навестил колясочник и активист Александр Авдевич. Вместе с ним в гости пришли представители управления соцзащиты и ЖКХ. Саша рассказал, что в Лиде есть парень, в подъезде которого установлен электроподъёмник, которым тот больше не пользуется. Он не против, если его переустановят Антону.

“Я узнал, что такие подъёмники выпускало ОАО “Лидсельмаш”, но производство остановили. Сегодня в Лиде в них нуждаются как минимум десять человек. На мой взгляд, если возобновить такое производство, местные власти только выиграют. Не нужно будет обращаться в Гомель, договариваться, чтобы специалисты выезжали на место, составляли проект, потом оформлять сметную документацию, заверять, производить, приезжать снова, устанавливать, а потом ещё выплачивать какой-то взнос за регистрацию и искать на месте, кто его будет обслуживать. Вообще, главная проблема — сертификация установки этого оборудования. У них там прямо боязнь всего этого процесса”.

К идее возобновления производства электроподъёмников в Лиде Сергей Дроздовский относится с недоверием.

“Спрос совершенно неустойчивый и нестабильный, — говорит он. — Но если государство обеспечит выполнение обязательств по части доступности оборудования, то я уверен, это быстро сформирует хороший и устойчивый рынок электроподъёмников. А пока чем их меньше, тем они дороже, и тем менее надёжны. Ничего нового. Это законы рынка”.

Чтобы эффективно решать такие проблемы, как у Антона Юшкевича и его семьи, власти должны заняться не реагированием на отдельные случаи, а выявлением всех, кому оборудование необходимо, но кто по каким-то причинам продолжает терпеть неудобства, уверен Сергей Дроздовский.

«Еврорадио».