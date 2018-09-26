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Более полутора века на двоих

27.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Более полутора века на двоих
Иосиф Игнатьевич и Софья Константиновна Свентицкие – одни из старейших жителей Стоков. Главе семейства 92 года, а его жене – 86.

Это последние годы их все больше одолевают хвори и недомогания. А ведь раньше было все иначе: постоянно оба в движении, в тяжелом крестьянском труде. Делили вместе радости и невзгоды, поддерживали друг друга. 
Это была любовь с первого взгляда. Иосиф заметил Софью в церкви. Шестое чувство не подвело. Случайная встреча стала судьбоносной. Поженились влюбленные в феврале 1955 года. Молодую жену парень привел уже в новый дом, который начал строить, будучи холостяком. На детские и юношеские годы обоих пришлось тяжелое военное и послевоенное время. 
Они были вместе, и их не пугали ни нелегкий труд, ни мелкие неурядицы. Иосиф Игнатьевич был строителем, Софья Константиновна трудилась в полеводстве. Всегда держали домашнее хозяйство, обрабатывали приусадебный участок. И, конечно же, самым главным объектом их забот и внимания были дети. Но злой рок двоих из них отнял у них.
Сейчас для них опора и незаменимый помощник дочь Елена. Последние пять лет она живет с родителями. «Сорок три года жила в Подмосковье. Приехала на малую родину, – рассказывает женщина, – когда мама и папа стали нуждаться в уходе. Да и времени стало больше: пошла на заслуженный отдых и уже не привязана к работе. Раньше удавалось только раз в год во время отпуска навещать родных людей».

 

Людміла БАЛЫШ.

Фота аўтара.

 
 
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Иосиф Игнатьевич и Софья Константиновна Свентицкие – одни из старейших жителей Стоков. Главе семейства 92 года, а его жене – 86.
 
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