Более полутора века на двоих



Иосиф Игнатьевич и Софья Константиновна Свентицкие – одни из старейших жителей Стоков. Главе семейства 92 года, а его жене – 86.

Это последние годы их все больше одолевают хвори и недомогания. А ведь раньше было все иначе: постоянно оба в движении, в тяжелом крестьянском труде. Делили вместе радости и невзгоды, поддерживали друг друга.

Это была любовь с первого взгляда. Иосиф заметил Софью в церкви. Шестое чувство не подвело. Случайная встреча стала судьбоносной. Поженились влюбленные в феврале 1955 года. Молодую жену парень привел уже в новый дом, который начал строить, будучи холостяком. На детские и юношеские годы обоих пришлось тяжелое военное и послевоенное время.

Они были вместе, и их не пугали ни нелегкий труд, ни мелкие неурядицы. Иосиф Игнатьевич был строителем, Софья Константиновна трудилась в полеводстве. Всегда держали домашнее хозяйство, обрабатывали приусадебный участок. И, конечно же, самым главным объектом их забот и внимания были дети. Но злой рок двоих из них отнял у них.

Сейчас для них опора и незаменимый помощник дочь Елена. Последние пять лет она живет с родителями. «Сорок три года жила в Подмосковье. Приехала на малую родину, – рассказывает женщина, – когда мама и папа стали нуждаться в уходе. Да и времени стало больше: пошла на заслуженный отдых и уже не привязана к работе. Раньше удавалось только раз в год во время отпуска навещать родных людей».

Людміла БАЛЫШ.

Фота аўтара.