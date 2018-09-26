Беларусь инициирует запрет на использование пальмового масла в детском питании в странах ЕАЭС

Научная общественность выступает против использования пальмового масла и его фракций в детском питании. Об этом заявила заместитель генерального директора НПЦ по продовольствию Елена Моргунова во время круглого стола "Как сделать питание белорусов более полезным?", который провела редакция газеты "7 дней" в пресс-центре БЕЛТА.



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"Мы через Госстандарт Республики Беларусь обратились с инициативой в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), подготовили необходимые справки и аналитические документы. Сейчас проект внесения изменений в соответствующие документы находится на рассмотрении ЕЭК", - рассказала Елена Моргунова.



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Елена Моргунова

Она отметила, что для введения запрета требуется согласие всех пяти стран - членов ЕАЭС. Однако белорусская инициатива пока не нашла полной поддержки, в частности в бизнес-сообществах некоторых государств - партнеров по интеграционному объединению.

"Пока мы добились обязательного вынесения на упаковку информации о полном составе продукта, имеющего жировую составляющую, в том числе о пальмовом масле и его фракциях, если они используются", - проинформировала заместитель генерального директора НПЦ по продовольствию.

Она отметила, что в настоящее время использование пальмового масла в продуктах, в том числе в детском питании, не запрещено. Оно наполовину состоит из насыщенных жиров, и его технологические свойства позволяют применять его при изготовлении маргарина, кондитерских изделий и выпечки.

Производители детских смесей используют пальмовое масло, чтобы приблизить продукт к грудному молоку: в этом масле есть пальмитиновая кислота, которая имеется в женском молоке, а в коровьем ее нет. Кроме того, оно в разы дешевле животных жиров. Между тем, по данным ученых, пальмовое масло способствует вымыванию из детского организма кальция.

Как отметил начальник отдела питания Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию Валерий Шилов, сейчас белорусские предприятия изучают возможности полной замены пальмового масла другими растительными маслами. По этому пути уже идут украинские и российские производители.

В то же время, по словам Елены Моргуновой, точными медицинскими данными, доказывающими вред или пользу пальмового масла, ученые пока не располагают. В Беларуси прошли только узкие пилотные исследования по влиянию пальмового масла на здоровье человека. Для проведения многолетних глубоких исследований, требующих больших затрат, нужна государственная поддержка.