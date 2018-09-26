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В Костюковичском перинатальном центре 21 сентября – в Международный день мира – появился на свет единственный малыш

27.09.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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Родители новорожденного Екатерина и Павел Мерц решили назвать сына Богданом.В Костюковичском перинатальном центре 21 сентября – в Международный день мира – появился на свет единственный малыш

Ежегодно детям, рожденным в этот день, присваивается символический почетный статус «Дитя мира».

В рамках акции председатель районной организации ОО «Белорусский фонд мира» Светлана Старовойтова посетила перинатальный центр Костюковичской центральной районной больницы, поздравила молодую маму Екатерину Мерц с волнующим событием в жизни и вручила специальное свидетельство и материальную помощь.В Костюковичском перинатальном центре 21 сентября – в Международный день мира – появился на свет единственный малыш

Как отметила Светлана Старовойтова, «Дитя мира» – социально значимая, миротворческая, воспитательная и благотворительная акция, которая стимулирует родителей жить в мире и согласии, а детей – соответствовать почетному статусу – быть «Человеком мира».

Ольга КРИВОШЕЕВА.

Фото автора.

 
 
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Родители новорожденного Екатерина и Павел Мерц решили назвать сына Богданом. Ежегодно детям, рожденным в этот день, присваивается символический почетный статус
 
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