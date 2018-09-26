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Консульство Беларуси открылось в Барселоне
На открытии почетного консульства принимал участие посол Беларуси во Франции и Испании Павла Латушко, представители испанского правительства и местных властей, дипломатического корпуса.
По словам белорусского посла, открытие почетного консульства в Барселоне будет способствовать развитию сотрудничества Беларуси и Испании в сфере экономики, гуманитарном направлении и культуре.
Также он представил нового почетного консула заместителю представителям местных властей, которые выразили заинтересованность в расширении сотрудничества с Беларусью в экономике через организацию презентаций белорусских компаний в Каталонии и местного бизнеса в Беларуси.
Посол и почетный консул обсудили с гендиректором ФК «Барселона» Хаумэ Масферрером перспективы создания в Беларуси детской школы футбола под патронатом клуба.
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На открытии почетного консульства принимал участие посол Беларуси во Франции и Испании Павла Латушко, представители испанского правительства и местных властей,...
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