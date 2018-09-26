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Академия наук предлагает ввести уроки правильного питания для школьников

27.09.2018 16:01 — Разное | KYKY  
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Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию предлагает научить школьников правильному питанию. С форматом решили не выдумывать ничего нового – образовательные курсы и факультативные занятия. Об этом сказала замгендиректора НПЦ Елена Моргунова, пишет БелТА.

«Подрастающее поколение должно знать все о том, что вредно и полезно. Такие семинары, мастер-классы, где детям предлагают приготовить здоровый завтрак или обед, рассказывают, что такое витамины, где их больше, где меньше, почему нужно есть овощи, проводят в России. Мы пытаемся выходить в школы и гимназии с предложениями об их проведении», – заявила Елена Моргунова.

Но она отметила, что процесс идет трудно. Не хватает поддержки Министерства образования и правительства. Важно и желание родителей научить детей правильно питаться.

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Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию предлагает научить школьников правильному питанию. С форматом решили не выдумывать ничего нового –...
 
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