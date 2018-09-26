Теперь при полетах с Wizz Air можно отследить свой потерянный багаж

Авиакомпания Wizz Air присоединилась к глобальной системе поиска потерянного и неправильно обработанного багажа WordTracer SITA. Благодаря этому пассажиры смогут отслеживать местонахождение своих потерянных вещей, а перевозчик – быстрее возвращать их, пишет 34travel.

Системой WordTracer пользуются более 460 авиакомпаний и 2800 аэропортов по всему миру. Она работает весьма просто – по ней можно сопоставить информацию о найденных багажах с заявками пассажирах потерянных вещах. То есть человеку, который потерял свой чемодан, достаточно заполнить заявку, чтобы получить код в системе и отследить, где его багаж.

По данным SITA, благодаря их разработке удалось значительно снизить количество неправильно обработанного или потерянного багажа. В 2007 году в среднем терялось 18,7 сумок на тысячу путешественников, а в конце 2017 года показатель снизился до 5,57 сумок на тысячу человек. Чаще всего сумки теряют в Европе: 6,94 на тысячу пассажиров. Реже – в Азии: всего 1,92.