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Теперь при полетах с Wizz Air можно отследить свой потерянный багаж

27.09.2018 15:39 — Разное | KYKY  
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Авиакомпания Wizz Air присоединилась к глобальной системе поиска потерянного и неправильно обработанного багажа WordTracer SITA. Благодаря этому пассажиры смогут отслеживать местонахождение своих потерянных вещей, а перевозчик – быстрее возвращать их, пишет 34travel.

Системой WordTracer пользуются более 460 авиакомпаний и 2800 аэропортов по всему миру. Она работает весьма просто – по ней можно сопоставить информацию о найденных багажах с заявками пассажирах потерянных вещах. То есть человеку, который потерял свой чемодан, достаточно заполнить заявку, чтобы получить код в системе и отследить, где его багаж. 

По данным SITA, благодаря их разработке удалось значительно снизить количество неправильно обработанного или потерянного багажа. В 2007 году в среднем терялось 18,7 сумок на тысячу путешественников, а в конце 2017 года показатель снизился до 5,57 сумок на тысячу человек. Чаще всего сумки теряют в Европе: 6,94 на тысячу пассажиров. Реже – в Азии: всего 1,92.

 
 
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Авиакомпания Wizz Air присоединилась к глобальной системе поиска потерянного и неправильно обработанного багажа WordTracer SITA. Благодаря этому пассажиры смогут...
 
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