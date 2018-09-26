Девушка с бионическим протезом стала третьей на конкурсе «Мисс Италия»

В 13 лет Кьяра Борди (Chiara Bordi) попала в аварию и потеряла конечность. Сейчас ей 18, у нее бионическая нога, но она успешно работает моделью. Кьяра заняла третье место в финале конкурса «Мисс Италия».

В Facebook ее не только поддерживали, но и критиковали – многие пользователи сказали, что она дошла до финала только из-за своей ноги. Кьяра ответила недоброжелателям прямо и смело: «У меня нет ноги, а у вас – сердца и мозгов». По ее словам, она участвует в конкурсе не столько ради победы, сколько чтобы показать, что «жизнь прекрасна даже тогда, когда ты пережил драматическое событие».

В защиту Кьяры выступили итальянские политики, артисты и спортсмены. «Если оценить все, то комплименты перевесят оскорбления», – написала ей паралимпийский атлет Джуси Версаче (Giusy Versace), избранная в парламент от партии «Вперед, Италия».

Кьяра любит путешествовать и увлекается скалолазанием, греблей на каноэ, виндсерфингом и роликами. В будущем она планирует получить профессию хирурга-ортопеда.