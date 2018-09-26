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Глава Минздрава: из Европы и, в частности, Украины к нам проникает корь

27.09.2018 14:50 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 27 сентября, министр здравоохранения Валерий Малашко на международной конференции «Молекулярная диагностика 2018» заявил, что Беларусь должна быть готова и к старым, и к новым инфекциям, пишет Naviny.by с ссылкой на БелаПАН. Он отметил корь, которая проникает в Беларусь в какой-то степени из-за того, что в Украине нет госполитики в плане иммунопрофилактики.

«Вы видите, какие угрозы сегодня пришли в Европу: с одной стороны, возвращаются старые инфекции, с другой стороны, поток мигрантов. А отсутствие, в частности, государственной политики в плане иммунопрофилактики в Украине привело к тому, что и к нам проникает корь. Это заболевание сегодня характерно для Украины и для целого ряда европейских стран, в том числе со смертельными случаями», – сказал министр.

Он добавил, что появляются новые инфекции: «Сегодня поднимают голову новые инфекции, произошла их трансформация. И теперь инфекции, которые были характерны для животных, поражают человека. В этой части мы должны быть готовы, во-первых, диагностировать заболевание, во-вторых, иметь средства лечения, в-третьих, иметь средства специфической профилактики и понимать, когда ее нужно предложить человеку».

Малашко рассказал об открытости мира – авиакомпании в год перевозят от 3,5 до четырех миллиардов пассажиров, а за час нахождения в вестибюле, к примеру, московского метро человек имеет «около шести тысяч воздушно-капельных контактов». «Вот насколько сегодня высока вероятность заражения инфекционными заболеваниями», – сказал Малашко.

Про молекулярную диагностику

Министр отметил важность молекулярной диагностики в современной медицине: «Это шаг к персонифицированной медицине, о которой мы говорим, чтобы двигаться дальше и развивать высокие технологии. <...> Например, сегодня в онкологии, прежде чем назначить лечение дорогими высокотехнологичными лекарственными препаратами, мы должны понять, будет ли конкретный препарат эффективно воздействовать на опухолевую клетку. И это сегодня возможно именно благодаря молекулярным технологиям. К тому же эти технологии значительно удешевляют лечение – мы не стреляем по воробьям, а уже предметно понимаем, каким препаратом мы можем работать». При этом, отметил Малашко, молекулярная диагностика в онкологии проводится при клинической необходимости.

 
 
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Сегодня, 27 сентября, министр здравоохранения Валерий Малашко на международной конференции «Молекулярная диагностика 2018» заявил, что Беларусь должна быть готова...
 
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