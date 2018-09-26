В минской гостинице «Юбилейная» спасатели поймали очередную змею

Как стало известно, происшествие случилось на четвертом этаже холла гостиничного комплекса «Юбилейный» в Минске. В коридоре неожиданно появился маисовый полоз альбинос.

Для того, чтобы поймать змею, потребовалась помощь спасателей. Как передают представители МЧС, специалисты справились со своей задачей и своевременно увезли пресмыкающееся в зоопарк. Сейчас ведутся поиски хозяина змеи.

Отметим, что это уже как минимум третий случай обнаружения змеи в общественных местах Минска за последние 1,5 месяца. 15 августа королевский питон уполз от хозяина. Его обнаружили сотрудники яслей-сада на улице Уборевича. А днем 25 августа поступило сообщение об обнаружении королевской змеи Кэмпбелла возле жилого дома по улице Мирошниченко.