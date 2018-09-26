Изменения в октябре. Какие перемены произойдут в Беларуси в середине осени?

ТРАНСПОРТ

C 1 октября перестанет действовать скидка для пенсионеров на проезд в поездах региональных линий экономкласса. Это связано с окончанием дачного сезона.

12 октября вступят в силу обновленные правила автомобильных перевозок пассажиров. Теперь пассажир, который не имеет проездного билета, но намерен его купить у водителя, должен заходить в переднюю дверь транспортного средства. Ответственности за нарушение этого правила нет, но если такой человек зашел на заднюю площадку, то контролер может его оштрафовать. Также вводится обязанность пассажиров при входе в транспортное средство прикладывать к валидаторам электронный билет.

В то же время можно будет провозить в салоне длинномерные предметы, удочки, упакованный садовый инвентарь, музыкальные инструменты в футляре, инвалидные кресла, костыли и другие предметы. Забронировать билет на междугородний рейс пассажиры теперь смогут не только за 15 дней, но и раньше. А водителям с 12 октября будет запрещено курить в салоне.

ВЫПЛАТЫ И КОМИССИЯ

С начала месяца вырастет тарифная ставка первого разряда – с 34 до 35,5 руб. Изменение этого показателя позволяет работникам бюджетной сферы рассчитывать на небольшую прибавку к зарплате, а студентам – к стипендии. К примеру, выплаты студентам увеличатся в среднем на 2-3 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.

В кассах Беларусбанка с 1 октября введут комиссию за некоторые платежи. Комиссия в размере 1 руб. будет взимается при каждом платеже за обучение, парковку, услуги Интернета и т.д. Бесплатно эти платежи можно совершить в интернет-банкинге, М-банкинге, инфокиосках. При этом комиссию за оплату «коммуналки» пока брать не будут.

Оператор velcom с 1 октября повысит тарифы на фиксированную связь (Интернет и телевидение для дома, Интернет для офиса). В среднем услуги подорожают на 5%.

С начала месяца курить в Беларуси станет дороже. Увеличение цены на сигареты произойдет на уровне от 2 до 10 копеек за пачку в зависимости от марки табачного изделия.

ПОПРАВКИ В КОДЕКС

С 29 октября вступят в силу некоторые изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, вводится ответственность за лишние суммы в «жировке». Среди них излишние суммы за основные или дополнительные ЖКУ, оказанные потребителю; суммы за дополнительные ЖКУ, на которые договор с потребителями не заключался, платежи, не предусмотренные законодательством.

С 29 октября болельщикам-хулиганам запретят входить на стадионы. Это новый вид административного взыскания. Данную меру будет применять суд в качестве дополнительного наказания для болельщиков, которые во время соревнований причинят телесные повреждения, совершат мелкое хулиганство или иные действия, за которые грозит административный арест. Срок запрета – от 3 месяцев до 3 лет.

СЕЗОННОЕ ВРЕМЯ

В ночь с 27 на 28 октября около 70 стран мира, в том числе соседние Украина, Польша, Литва и Латвия, переходят на зимнее время. Разница во времени с Литвой, Латвией и Украиной будет составлять один час. Другими словами, когда в Беларуси 10 часов утра, в этих странах – 9 часов. Разница во времени с Польшей составит 2 часа (8 утра).

Это нужно учитывать при планировании поездок за рубеж. Корректируется график международных маршрутов. В Беларуси и России переход на сезонное время отменили в 2011 году, сейчас в Минске и Москве одинаковое время.