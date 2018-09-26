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Команда — это головная боль. Когда без нее можно обойтись?

27.09.2018 15:38 — Разное | ProBusiness  
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Команда — это головная боль. Когда без нее можно обойтись?
Фото с сайта safety.grainger.com

Управлять сотрудниками еще не значит иметь команду.  Что же такое команда в бизнесе, для каких случаев она нужна? Своим мнением поделился Андрей Яхновец, исполнительный директор компании «ЮрСпектр», выступая на семинаре третьего сезона нашего образовательного проекта «Бери и делай!».

Генеральный партнер проекта — Альфа-Банк (Беларусь).

Между просто коллективом специалистов, работающих в компании, и сотрудниками, которые выполняют те же рабочие задачи, но объединены в сплоченную команду, есть отличия. В зависимости от целей, которые стоят перед руководителями и бизнесом, команда иногда нужна, иногда — нет.

Что же такое команда и когда именно надо задумываться над ее формированием? Ответ смотрите на видео.

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Образовательный проект «Бери и делай!» дает конкретные, практические инструменты для развития бизнеса. В проекте выступают лучшие эксперты и практики. Не пропустите все самое полезное — подписывайтесь на материалы проекта «Бери и делай!».

Внедряйте полученные знания и делитесь результатами — лучшие кейсы опубликуем на нашем портале.

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Управлять сотрудниками еще не значит иметь команду. Что же такое команда в бизнесе, для каких случаев она нужна? Своим мнением поделился Андрей Яхновец,...
 
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