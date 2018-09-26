Команда — это головная боль. Когда без нее можно обойтись?

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Управлять сотрудниками еще не значит иметь команду. Что же такое команда в бизнесе, для каких случаев она нужна? Своим мнением поделился Андрей Яхновец, исполнительный директор компании «ЮрСпектр», выступая на семинаре третьего сезона нашего образовательного проекта «Бери и делай!».

Генеральный партнер проекта — Альфа-Банк (Беларусь) .

Между просто коллективом специалистов, работающих в компании, и сотрудниками, которые выполняют те же рабочие задачи, но объединены в сплоченную команду, есть отличия. В зависимости от целей, которые стоят перед руководителями и бизнесом, команда иногда нужна, иногда — нет.

Что же такое команда и когда именно надо задумываться над ее формированием? Ответ смотрите на видео.