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Команда — это головная боль. Когда без нее можно обойтись?
27.09.2018 15:38 — Разное | ProBusiness
Управлять сотрудниками еще не значит иметь команду. Что же такое команда в бизнесе, для каких случаев она нужна? Своим мнением поделился Андрей Яхновец, исполнительный директор компании «ЮрСпектр», выступая на семинаре третьего сезона нашего образовательного проекта «Бери и делай!».
Генеральный партнер проекта —
Между просто коллективом специалистов, работающих в компании, и сотрудниками, которые выполняют те же рабочие задачи, но объединены в сплоченную команду, есть отличия. В зависимости от целей, которые стоят перед руководителями и бизнесом, команда иногда нужна, иногда — нет.
Что же такое команда и когда именно надо задумываться над ее формированием? Ответ смотрите на видео.
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Управлять сотрудниками еще не значит иметь команду. Что же такое команда в бизнесе, для каких случаев она нужна? Своим мнением поделился Андрей Яхновец,...
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