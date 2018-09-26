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Двое нетрезвых мужчин прорывались из Украины в Беларусь

27.09.2018 16:06 — Разное | БДГ  
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Скандал на украинско-белорусской границе произошел 26 сентября. Двое неадекватных мужчин на микроавтобусе прорывались в Беларусь и были остановлены пограничниками.

Об этом сообщает Государственная погранслужба Украины.

Mercedes Sprinter на большой скорости выехал на встречную полосу, объехал бетонные блоки и снес шлагбаум у пункта пропуска «Славутич» на украинско-белорусской границе. Микроавтобус был остановлен, так и не попав на территорию Беларуси.  

«В транспортном средстве было найдено 30 мешков с мукой и макаронными изделиями. А водитель, 21-летний гражданин Украины, и его пассажир, которые вообще не имели при себе никаких документов, вероятно, находились в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в службе.

На обоих нарушителей были составлены протоколы за нарушение пограничного режима и попытку нарушить границу. Водитель привлечен к ответственности по еще одной статье - за злостное неподчинение законным распоряжениям. С «пьяным» вождением будут разбираться сотрудники Национальной полиции Украины.

 
 
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Скандал на украинско-белорусской границе произошел 26 сентября. Двое неадекватных мужчин на микроавтобусе прорывались в Беларусь и были остановлены...
 
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