ГАИ проведет массированную отработку трассы Минск-Гродно

Наряды ДПС в пятницу и выходные уделят особое внимание контролю соблюдения скоростных режимов, правил обгона, проезда пешеходных переходов. Проконтролируют использование водителями и пассажирами средств безопасности - ремней, мотошлемов, детских удерживающих устройств. "Будет проводиться массированная отработка трассы М6 Минск - Гродно. Наряды ГАИ нацелены на пресечение любых нарушений. Будет применяться гласный, негласный и смешанный контроль. В отработке трассы примут участие и наряды спецподразделения ДПС "Стрела", - проинформировали в ГАИ.