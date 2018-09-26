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ГАИ проведет массированную отработку трассы Минск-Гродно

27.09.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Массированная отработка трассы М6 Минск - Гродно будет проведена 28-30 сентября, сообщили в УГАИ МВД. 

Наряды ДПС в пятницу и выходные уделят особое внимание контролю соблюдения скоростных режимов, правил обгона, проезда пешеходных переходов. Проконтролируют использование водителями и пассажирами средств безопасности - ремней, мотошлемов, детских удерживающих устройств. "Будет проводиться массированная отработка трассы М6 Минск - Гродно. Наряды ГАИ нацелены на пресечение любых нарушений. Будет применяться гласный, негласный и смешанный контроль. В отработке трассы примут участие и наряды спецподразделения ДПС "Стрела", - проинформировали в ГАИ.

Госавтоинспекция в связи с интенсивным движением на загородных дорогах настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными в плотном транспортном потоке. "Следует выбирать безопасную скорость с учетом конкретной ситуации на дороге, отказаться от необдуманных перестроений, обгонов, опережений и резких торможений, быть взаимовежливыми. Необходимо обеспечивать и безопасную перевозку детей, а также пристегиваться всем сидящим в автомобиле", - напомнили в ГАИ.
 
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Массированная отработка трассы М6 Минск - Гродно будет проведена 28-30 сентября, сообщили в УГАИ МВД.
 
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